700. Tourist-Information Deutschlands erhält „i-Marke“

In dieser Woche verlieh der Deutsche Tourismusverband zum 700. Mal das Qualitätssiegel „i-Marke“, eine bundesweite Auszeichnung für touristische Informationsstellen. Das Ostseebad Sellin kann ab sofort mit geprüfter Qualität werben.

Claudia Gilles, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Tourismusverbandes, gratulierte zur Auszeichnung: „Der Infopoint der Kurverwaltung Ostseebad Sellin hat den Qualitäts-Check für die Zertifizierung mit der i-Marke mit Bravour bestanden. Mit 105,5 von 120 möglichen Punkten liegt das Prüfergebnis sowohl über dem Landesdurchschnitt von Mecklenburg-Vorpommern als auch über dem Bundesdurchschnitt. Die Touristeninformation konnte vor allem mit einer sehr guten und freundlichen Beratung überzeugen, die im Rahmen eines Mystery Checks geprüft wurde“.

Bernd Fischer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, fügte hinzu: „Das Qualitätssiegel i-Marke hat sich im Urlaubsland etabliert. Mittlerweile ist es Aushängeschild für 36 Touristinformationsstellen im Land“. Nach Fischers Auffassung könnten es allerdings noch etwas mehr sein, denn längst nicht alle der 65 Gemeinden und Städte des Landes, die dem Kurortgesetz unterliegen, haben ihre Gästeinformationsstellen einem Qualitäts-Check unterziehen lassen. Im Werben um Gäste wäre dies ein wichtiger Schritt hin zu mehr Service-Qualität.

Adriana Zawisza, Kurdirektorin in Sellin, ist stolz auf die Auszeichnung und ergänzte: „Qualität ist Programm in Sellin. Mit dem Infopoint der Kurverwaltung haben wir neben der bereits zertifizierten Gästeinformation in der Kurverwaltung jetzt einen zweiten Ort im Ostseebad, an dem Besucher kompetent über touristische Angebote in Sellin beraten werden können“.

Der Auszeichnung mit der i-Marke liegen bundeseinheitliche Kriterien zugrunde, deren Einhaltung von einem unabhängigen Prüfer vor Ort kontrolliert wird. Zu den 15 Mindestkriterien, die eine Informationsstelle erfüllen muss, gehören beispielsweise deren gute Ausschilderung auf Zufahrtsstraßen, das Vorhandensein von Parkplätzen in der Nähe, ein barrierefreier Zugang, das Vorhandensein von Straßen- und Wegekarten sowie kostenlos zugängliche Unterkunftsinformationen. Anhand von 40 weiteren Kriterien bewertet ein DTV-Prüfer die Informations- und Beratungsqualität, die Infrastruktur und Ausstattung sowie das Angebotsspektrum der Touristinformation.

Die i-Marke wird für drei Jahre verliehen. Danach müssen sich die Einrichtungen wieder um das Siegel bewerben. Das bundesweite Qualitätssiegel für Touristinformationen wird bereits seit 2006 verliehen.

Foto Infopoint Sellin (Quelle: KV Sellin)