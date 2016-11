Tourist-Information Bad Salzungen wird umgebaut

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat heute einen Förderbescheid über 140.000 Euro an den Bürgermeister von Bad Salzungen übergeben. Das Geld fließt in die Umgestaltung und Neuausstattung der städtischen Touristinformation. Bad Salzungen war einer der Pilotstandorte in unserer Studie zur Zukunft der Tourist-Informationen in Thüringen.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 203.000 Euro. „Bad Salzungen hat sich auch mit Unterstützung des Landes zu einem wichtigen Standort für den Gesundheits- und Wellnesstourismus entwickelt“, sagte Tiefensee. Mit der Tourist-Information werde nun auch die erste Anlaufstelle für Gäste gründlich modernisiert.

Die Touristeninformation befindet sich in der ehemaligen Inhalation der historischen Kuranlagen. Geplant ist die Erneuerung der Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen, die Neugestaltung des Außenbereichs (z.B. Errichtung eines Infoterminals, Schaffung von Sitzmöglichkeiten), die Errichtung eines Gartenhauses als Treffpunkt, z.B. für Stadtführungen, sowie die Ausstattung mit Mobiliar und Bürotechnik. Die Touristinformation soll insbesondere innenarchitektonisch völlig neu gestaltet werden, um den Besuchern die verschiedenen touristischen Angebote besser verfügbar zu machen. So sind Funktions- und Themeninseln geplant, die das Thema Gesundheit mit Salz und Sole gestalterisch umsetzen. Das aus verschiedenen Kuben zusammengesetzte Mobiliar soll an die Kristalle eines Salzblockes erinnern.

Im Rahmen unserer Studie zur Zukunft der Tourist-Informationen in Thüringen hatten wir empfohlen, das nahe liegende Thema Gesundheit auch innerhalb der Tourist-Information zum profilierenden und damit auch visuell prägenden Thema zu machen. Bad Salzungen ist eines der ältesten Sole-Heilbäder Deutschlands und verfügt über eine rund 200-jährige Kurtradition. Seit 1923 führt die Stadt den Titel „Bad“, seit 2008 ist Bad Salzungen „Staatlich anerkanntes Sole-Heilbad“. Die Stadt verfügt über Solevorkommen mit Konzentrationen zwischen einem und 27 Prozent, die bereits im 16. Jahrhundert als Heilmittel genutzt wurden. Das Zentrum der heutigen Kuranlagen bildet das Gradierwerk und die „Solewelt“ mit dem Kurmittelhaus.

https://www.badsalzungen.de/