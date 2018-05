Bei der Großen Kreisstadt Ettlingen ist zum nächstmöglichen Termin im Kultur- und Sportamt eine 50%-Teilzeitstelle als

Mitarbeiter/in in der Stadtinformation

(19,5 Wochenstunden)

neu zu besetzen.

Zum Aufgabenschwerpunkten gehören

Kundenberatung am Counter und Telefon

Ticketverkauf für die Schlossfestspiele und andere Veranstaltungen (mit Reservix)

Planung, Betreuung und Vermittlung touristischer Produkte

Schriftverkehr, Projektarbeit

Mitarbeit auf Messen und Ausstellungen / Präsentation

Für diese Aufgaben suchen wir Bewerber/innen mit abgeschlossener Berufsausbildung möglichst aus dem Bereich Tourismus, Marketing, Veranstaltungsorganisation oder Verwaltung (z.B. Touristikkaufmann/-frau). Ein hohes Maß an Engagement, Kundenorientierung, Beratungs- und Verhandlungsgeschick sowie die Bereitschaft zu Wochenend- und Abenddiensten wird vorausgesetzt. Saisonaler Höhepunkt sind die Monate Juni bis August. EDV-Erfahrungen, Ortskenntnisse, höfliches und gutes Auftreten sowie Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und in einer weiteren Fremdsprache (z.B. französisch) sind erwünscht.

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Das Arbeitsverhältnis wird zunächst befristet für die Dauer eines Jahres mit der Option zur Weiterbeschäftigung nach Bewährung.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens 25.05.2018 an die Stadt Ettlingen, Personalabteilung, Postfach 100762, 76261 Ettlingen oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Online unter www.ettlingen.de/Stellenangebote.

Nähere Auskünfte erhalten Sie gerne unter Telefon 07243/101-210 (Frau Grünnagel, Kultur- und Sportamt) oder 07243/101-218 (Herr Hiller, Personalabteilung).