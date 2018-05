Wir suchen ab sofort eine

Marketingleitung m/w

für die

Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH

Oberstaufen im Allgäu gehört mit seinen 1,4 Mio. Übernachtungen und 7.800 Einwohnern zu den tourismusintensivsten Reisedestinationen Deutschlands. Wir haben die höchste Dichte an 4 - 5 Sterne- Hotels in Bayern. Mit seinen fortschrittlichen Marketingaktivitäten hat sich das Schroth-Heilbad in den vergangenen Jahren einen Namen als „Digitalster Kurort Deutschlands“ gemacht. Dazu gehören Projekte wie die erste deutsche All-Inklusiv-Gästekarte „Oberstaufen PLUS“ und das digitale Oberstaufen-TV für Gastgeber und Gäste. Neue innovative Projekte stehen vor der Umsetzung.

Vor kurzem wurde ein Tourismuskonzept mit breiter Bürgerbeteiligung aufgestellt, welches nun umgesetzt werden will.

Ihre Aufgaben:

Leitung des Bereichs Marketing mit einem kleinen Team von 5 Personen. Dazu gehören die Abteilungen Digital, Analog, Events und Messen

Verwaltung des Marketingbudgets

Umsetzung und Fortschreibung des Marketingkonzeptes

Konsequente Fortsetzung des Digitalisierungsprozesses

Ihr Profil:

Abschluss FH/Uni in der Fachrichtung Tourismus, Marketing, BWL o. ä. Fachrichtung

Sehr gute Kenntnisse aller relevanten sozialen und digitalen Medien

Kampagnenerfahrung mit sozialen Medien

Kenntnisse im Printmedienbereich und im klassischen Anzeigengeschäft

Erfahrungen bei der Organisation und Durchführung von Messen und Events

Mehrere Jahre Berufserfahrung mit Personal-, Budget- und Führungsverantwortung

Wir bieten Ihnen:

Mitarbeit in einem kreativen und dynamischen Team

Extrem lebenswertes Umfeld mit sehr hohem Freizeitwert in einer der schönsten Berglandschaften Deutschlands

Tourismus pur

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH,

Hugo-von-Königsegg-Str. 8, 87534 Oberstaufen

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!