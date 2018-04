Mitarbeiter/in Tourist-Information Friedrichskoog/Nordsee

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist führend als privater Outsourcingpartner im Bereich Tourismus für öffentliche Auftraggeber in Deutschland tätig und hat in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt in einer Vielzahl von Destinationen den Tourismusbetrieb und das touristische Marketing im Auftrag der Kommunen übernommen.

Zur Verstärkung unseres Teams im Tourismus-Service Friedrichskoog suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in.

Ihre Aufgaben:

Gästebetreuung und Information in der Tourist-Information

Vermittlung von touristischen Leistungen über das System HRS Destination Solutions

Erstellung und Vermittlung von Pauschalen

Unterstützung Eventmanagement

Vermieterbetreuung

Mitarbeit bei der Planung und Koordination Printmedien

Bearbeitung der Social Media

Sie bieten:

kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise Hotellerie/Gastronomie, Reisebüro oder Studienabschluss BWL oder Tourismus

mehrjährige Berufserfahrung im Bereich touristischer Vertrieb/Marketing bzw. Kundenbetreuung/Front Office

gute Regionalkenntnisse Dithmarschen/Nordsee von Vorteil

anwendungssichere MS-Office-Kenntnisse

vorzugsweise Erfahrung in der Anwendung von Online-Buchungssystemen (HRS Destination Solutions) und Content Management Systemen, z.B. Typo3, Wordpress

gute Englischkenntnisse

Serviceorientierung, Freundlichkeit, Teamfähigkeit, Motivation und Belastbarkeit

Wir bieten:

Wir bieten Ihnen eine vorerst befristete Anstellung in einem motivierten, kleinen Team in Friedrichskoog. Zudem haben Sie bei uns viel Raum für Kreativität und gute Karrieremöglichkeiten im Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte bewerben Sie sich durch Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:

GLC Glücksburg Consulting AG

Albert-Einstein-Ring 5

D - 22761 Hamburg

oder an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!