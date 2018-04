Tourismusmanagerin / Tourismusmanager

Die Stadt Monheim am Rhein ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes – auch als Arbeitgeberin. Mit ihrer 43.000 Menschen zählenden Einwohnerschaft liegt die Stadt verkehrsgünstig zwischen Düsseldorf und Köln. Sie bietet als Wohn- und Arbeitsort eine außerordentlich hohe Lebensqualität mit touristischen Potenzialen und einer absolut überdurchschnittlichen Wirtschaftsdynamik. Zu den Monheimer Besonderheiten zählen neben der naturnahen Lage an den Rheinkilometern 707 bis 717 auch die ansiedlungsfreundliche Steuerpolitik, kommunale Schuldenfreiheit, die Gewährleistung einer kostenlosen Kita- und OGS-Betreuung in der Hauptstadt für Kinder sowie die gemeinschaftliche Arbeit an einer Stadt für alle, in der Inklusion umfassend verwirklicht wird. Gestützt auf ihren flächendeckenden Glasfasernetz-Ausbau ist die Stadt rasant dabei, sich zu einer Smart City mit Pioniercharakter zu entwickeln. Und: In Monheim am Rhein wird großer Wert auf die Möglichkeit der Mitsprache und des Mitgestaltens durch die Bürgerschaft gelegt.

Für die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur der Stadt soll eine Vollzeitstelle mit

einer Tourismusmanagerin bzw. einem Tourismusmanager

zum schnellstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen und in der Abteilung Wirtschaftsförderung und Tourismus angesiedelt.

Im Rahmen dieser Tätigkeit wird auch die Geschäftsführung der Interessengemeinschaft Urdenbacher Kämpe – Haus Bürgel e. V. vorgesehen (ca. 50 % der Stelle). Dieser ist für den Betrieb des Museums im ehemaligen Römerkastell „Haus Bürgel“, eines für die Stadt wichtigen Besuchermagneten, zuständig.

Wir suchen für unser Team eine dynamische und lösungsorientierte Persönlichkeit mit hoher Überzeugungskraft und Organisationstalent, die eigenständig agiert und neue Ideen entwickelt und umsetzt. Wir verstehen uns als großes Team von Dienstleistenden für die Bürgerschaft. Werden Sie Teil davon.

Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit mit einem abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenspektrum in einer der wohl innovativsten und spannendsten Städte des Landes an.

Aufgabenschwerpunkte

Geschäftsführung Haus Bürgel e.V. in enger Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand

Projektsteuerung Konzeptarbeit / Zukunftswerkstatt Buchhaltung, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Liegenschaftsverwaltung, Organisation des Museumsbetriebs Personalakquise, -einstellung, -führung im Besucher- und Aufsichtsdienst Mittleraufgaben zwischen den verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern vor Ort, Initiierung von Kooperationen Begleitung des Projekts „Niedergermanischer Limes auf dem Weg zum UNESCO Welterbe“, Kooperation mit Projektpartnern Entwicklung neuer Veranstaltungsformate gemeinsam mit den Partnern vor Ort

Ausbau touristischer Angebote und Entwicklung von touristischen Produkten in Zusammenarbeit mit öffentlichen und gewerblichen Akteurinnen und Akteuren

Netzwerk- und Marketingaktivitäten: Teilnahme an Veranstaltungen und Messen

Aufbau und Umsetzung eines touristischen Marketingkonzeptes

Anforderungen

abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium mit berufsrelevanter Ausrichtung (BWL, Tourismusmanagement, Geographie etc.)

möglichst mehrjährige Berufserfahrung mit nachweisbaren Erfolgen im Bereich Tourismusmarketing und Projektmanagement

hohes Maß an Eigeninitiative, überdurchschnittliche Motivation, Flexibilität und Kreativität

lösungsorientierte Arbeitsweise

Teamfähigkeit, sicheres Auftreten und hohe Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung / Bereitschaft zu Abend- und Wochenendeinsätzen

Befähigung zur Moderation unterschiedlicher Interessengruppen

sehr gute MS Office-Kenntnisse und einen sicheren Umgang mit relevanten EDV-Anwenderprogrammen

Für das Auswahlverfahren gelten die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes NRW. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung besonders berücksichtigt. Wir freuen uns auch sehr über deutschsprachige Bewerbungen von Menschen aller Nationen.

Ihre fachlichen Fragen zu näheren Einzelheiten beantwortet Ihnen gerne Frau Dageroth, Telefon 02173 951-629. Informationen zum Auswahlverfahren erhalten Sie bei Frau Güttler, Personal & Organisation, Telefon 02173 951-103.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung bis zum 11.05.2018.

Bitte beachten Sie, dass eine Bewerbung nur über das Stellenportal Interamt www.interamt.de, Stellen ID: 448817, möglich ist, da ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren durchgeführt wird, um Chancengleichheit für alle Bewerbenden zu sichern und eine Diskriminierung auszuschließen. Da der Kontakt mit Ihnen elektronisch über E-Mail erfolgt, achten Sie bitte darauf, dass die E-Mail-Anschrift keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt. Die Registrierung auf Interamt ist für Sie kostenlos.

Hinweis für intern Bewerbende:

