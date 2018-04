Das Ostseebad Grömitz ist eines der renommiertesten und bekanntesten Seebäder an der deutschen Küste. In den letzten Jahren hat sich Grömitz dynamisch weiterentwickelt. Neben dem Schwerpunkt der Infrastrukturentwicklung kommt der Intensivierung des Marketings eine besondere Bedeutung zu. Einhergehend mit einem Markenentwicklungsprozess wird das Marketing für das Ostseebad Grömitz neu definiert.

Für diese spannenden Zukunftsaufgaben sucht der Tourismus-Service Grömitz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und kreative

Marketingfachkraft (w/m)

in Vollzeit.

Sie haben erfolgreich ein Studium/ eine Ausbildung im Bereich Marketing oder Tourismus abgeschlossen und verfügen bereits über entsprechende, umfassende und belegbare Erfahrungen im Tourismus-Marketing, dann bewerben Sie sich bei uns.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 15. Mai 2018 mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an den Tourismus-Service Grömitz, Neuer Markt 1, 23743 Grömitz oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Mehr Informationen finden Sie unter

www.groemitz.de/jobs