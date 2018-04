Reiseverkehrskauffrau / Reiseverkehrskaufmann zur Festeinstellung gesucht

Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten: eröffnet September 2015, bislang 420.000 Gäste, Tourismuspreisträger des Landes Brandenburg 2017, ein Standort der LaGa 2022 – auf Wachstumskurs.

Die Nachfrage durch Busreiseunternehmen und zur Gestaltung von Teamtagen sowie anderen MICE-Segmenten wächst in unserem Unternehmen beständig an. Um unsere nette Kollegin im Gruppengeschäft zu entlasten, möchten wir schnellstmöglich das Team erweitern. Charmant wäre es, wenn Sie in folgenden Teilgebieten praktische Erfahrungen & Kenntnisse mitbringen würden:

Erstellung von Gruppenreiseangeboten

Abwicklung von Gruppenreiseveranstaltungen

Englisch- oder/und Polnisch-Kenntnisse

MICE / Veranstaltungsorganisation

Kenntnisse der gängigen Bürosoftware setzen wir voraus. Ab Mitte des Jahres wird die webbasierte Software für Besuchermanagement go~mus eingeführt – natürlich mit entsprechenden Schulungen.

Ob berufs- & lebenserfahren oder Beginner. Wir freuen uns auf Mitarbeiter, welche die Beelitzer Heilstätten mögen und hinter den Kulissen für einen runden Betriebsablauf sorgen wollen, so dass Besucher hier einen perfekten Ausflugtag erleben können.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post an: HPG Projektentwicklungs GmbH ● Sekretariat ● Straße nach Fichtenwalde 13 ● 14547 Beelitz

oder mit dem Betreff: Start 2018, per E-Mail an: