Mit 11 Becken, 7 Saunen und dem landesweit einzigartigen Pfahlbau-Saunadorf ist das AGGUA TROISDORF ein beliebtes Ziel für Bade- und Saunafans. Rund eine halbe Million Gäste jährlich verbringen fröhliche und erholsame Stunden im Bade- und Saunapark. Familienfreundlichkeit, abwechslungsreiche Attraktionen und die idyllische Lage direkt an der Agger machen das AGGUA einzigartig. Für die Zukunft positioniert sich das AGGUA als innovative und multifunktionale Freizeit-Anlage und sucht engagierte Köpfe mit Management-Talent.

Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

„Empfangsmitarbeiter/in“

Sie arbeiten in Teilzeit bis zu 30 Stunden pro Woche. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören der Empfang und die Kasse des AGGUA. Sie begrüßen und beraten die Gäste, haben für alle Fragen ein offenes Ohr und sind die erste Anlaufstelle des Kunden im AGGUA.

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit einem freundlichen, kommunikativen und gästeorientierten Auftreten mit Erfahrung in der Hotellerie. Der Empfang ist die Visitenkarte unseres Hauses und koordiniert eine Vielzahl an Service-Angeboten. Sie sollten Freude an der Arbeit im Team mitbringen, auch in stressigen Situationen den Überblick behalten sowie über Engagement und Eigenverantwortung verfügen. Des Weiteren sollten Sie bereit sein, an Wochenenden und Feiertagen im Schichtbetrieb zu arbeiten.

Hierfür bieten wir Ihnen im Gegenzug eine übertarifliche Vergütung und ein motiviertes sympathisches Team und eine langfristige Personalentwicklung.

Sind Sie interessiert? Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 30.04.2018 an:

AGGUA TROISDORF GmbH

Thomas Disch

Poststr. 105

53840 Troisdorf

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Hinweis: Die Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespeichert.