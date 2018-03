Der Historic Highlights of Germany e.V. ist eine Auslandsmarketing-Kooperation, bestehend aus 16 historischen deutschen Städten. Zu den Zielsetzungen des Vereins zählen die Steigerung des Incoming-Tourismus in den Mitgliedsstädten, die Steigerung der Wertschöpfung aus touristischen Aktivitäten sowie die Umsetzung imagestärkender Maßnahmen in ausgewählten Quellmärkten.

Wir suchen für die Nachfolge unseres langjährigen Geschäftsführers eine

Geschäftsführung (w/m)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Geschäftsstelle in Trier.

Welche Aufgaben erwarten Sie?

Als Geschäftsführung sind sie personell, finanziell und organisatorisch für den Betrieb unserer Geschäftsstelle nach kaufmännischen Grundsätzen verantwortlich, eingebunden in die Entscheidungsstrukturen unseres Vereins.

Sie erarbeiten gemeinsam mit den Kolleginnen und den Kollegen unserer Mitgliedsstädte die strategischen, marktspezifischen Inhalte, betreiben Marktforschung und entwickeln unseren Verein weiter.

Basierend auf den Ergebnissen unseres Markenprozesses aus dem Jahr 2017, setzen Sie ein Marketingportfolio mit Maßnahmen im Bereich Travel Trade, Travel Media und Consumer-Kampagnen um.

Netzwerken ist Ihnen vertraut und Sie verfügen bereits über gute internationale Kontakte zu Travel Trade bzw. Travel Media und bauen ein entsprechendes Netzwerk für den Verein weiter aus.

Welches Profil sollten Sie haben?

Sie verfügen über ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/ Master) und zeichnen sich durch eine hohe Eigenmotivation und Selbstorganisation aus.

Sie haben nachweisbare, mehrjährige Erfahrungen im Incoming-Tourismus, sind erfahren im Umgang mit verschiedenen Kulturen und verhandlungs-/ präsentationssicher in englischer Sprache (weitere Sprachen von Vorteil).

Sie nutzen aktiv Social-Media-Kanäle (z.B. Instagram, Facebook) und kennen deren Funktionsweise. Sie interessieren sich für digitale Kommunikationsmedien und deren Einsatzmöglichkeiten.

MS-Office-Anwendungen, die Arbeit mit einem Content-Management-System, Indesign, Bildbearbeitungssoftware und einem Newslettersystem werden von Ihnen kreativ genutzt

Ihre Einsatzbereitschaft zu Auslandsdienstreisen und flexiblen Einsätzen an Wochenenden/ Feiertagen bzw. die Begleitung von Studienreisen für Travel Trade oder Travel Media setzen wir voraus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittsdatum richten Sie bitte per Email (PDF-Dateien) bis zum 16.04.2018 an:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Historic Highlights of Germany e.V.

Headquarters

Max-Planck-Strasse 14

DE-54296 Trier

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.historicgermany.com