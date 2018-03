Wir suchen in Vollzeit (40 Std./Woche) eine*n engagierte*n

Praktikant*in/Werkstudent*in im Bereich Tourismus

Im Zeitraum Mai bis September 2018 für mindestens drei Monate in unserer Hauptgeschäftsstelle in Lüneburg.

Sie sind auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Praktikumsplatz, an dem Sie eigenverantwortlich an spannenden Projekten arbeiten sowie das laufende Tagesgeschäft kennen lernen können? Dann sind Sie bei uns richtig! Die IHK Lüneburg-Wolfsburg steht nicht nur für moderne Dienstleistungen, unternehmerisches Denken und die Kontinuität eines öffentlichen Arbeitgebers, sondern vertritt auch die Interessen von 65.000 Unternehmen von Harburg bis Wolfsburg. Rund 130 Beschäftigte arbeiten gemeinsam mit über 2.500 ehrenamtlich Engagierten für die Zukunft unserer Region.

Ihre Aufgaben

Recherche und textliche Aufbereitung touristischer Themen für Presseartikel, Stellungnahmen und mehr

Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen

Unterstützung bei der Durchführung und Auswertung von Umfragen

Aufbereitung von Zahlen und Fakten in Form von Tabellen, Präsentationen und Texten

Ihr Profil:

Studium des Tourismusmanagement, der Geographie, der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Ausbildung ab dem 3. Semester

Interesse an der Arbeit entlang der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft

sicherer Umgang mit MS Office (insb. Word, Excel und PowerPoint)

Begeisterung für Kommunikation, Textsicherheit und hohe Serviceorientierung

selbständiges Arbeiten, Organisationstalent und gutes Zeitmanagement

Das bieten wir:

flexible Arbeitszeitregelungen

ein motiviertes Team und eine wertschätzende Unternehmenskultur

eine feste Ansprechpartnerin, die notwendige Unterstützung sowie ein regelmäßiges Feedback

Praktikumsvergütung

Christina Schrödter beantwortet Ihre Fragen gerne.

Wenn Sie an einem attraktiven Arbeitsplatz in Lüneburg interessiert sind, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 2. April 2018 an:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

(bitte alle Seiten in einer PDF-Datei)

Kontakt

Christina Schrödter

BERATERIN TOURISMUSENTWICKLUNG

Telefon: 04131 742-141

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!