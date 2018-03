Junior Consultant (m/w) „Destinationsmanagement und -marketing“

PROJECT M ist eine der führenden Unternehmensberatungen im Deutschlandtourismus. An unseren drei Standorten in Hamburg, München und Trier beschäftigen wir rund 30 ExpertInnen. Flache Hierarchien, eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeiten und Freiräume für die persönliche Entwicklung und Innovationen lassen uns zu kreativen und erfolgreichen Lösungen für unsere Kunden kommen. Unsere Kunden sind touristische Bundes- und Landesorganisationen und touristische Unternehmen.

Grundsätzlich gestalten unsere Mitarbeiter ihre Arbeitszeit nach den Kunden-bedürfnissen und planen ihr persönliches Gleichgewicht aus Arbeits- und Freizeit eigenverantwortlich. Insbesondere ist uns eine werteorientierte Unternehmensführung mit einer ausgeprägten Feedbackkultur wichtig.

Ab sofort suchen wir zur Unterstützung an unserem Standort Hamburg einen Junior Consultant (m/w) in Vollzeit mit 40 Stunden pro Woche.

Als Junior Consultant unterstützen Sie unsere Projektleiter in dem Bereich Destinationsmanagement und arbeiten in Projektteams eigenverantwortlich an den Projekterfolgen für unsere Kunden mit. Dabei führen Sie Recherchen, Analysen und Benchmarks eigenständig durch, wirken an Strategie- und Konzeptionsprozessen und der Erstellung von Handlungsplänen mit. Im Rahmen der Prozesse organisieren Sie zudem Veranstaltungen, erstellen Präsentationen und sind an der Formulierung und Gestaltung von Berichten und Dokumentationen beteiligt.

Um bei den spannenden Aufgaben im Destinationsmanagement und -marketing für unseren anspruchsvollen Kundenkreis Erfolg zu haben, sollten Sie folgende Qualifikationen mitbringen:

abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit Fachrichtung Be-triebs-wirtschaft, Tourismusmarketing oder eine vergleichbare Qualifikation

erste praktische Erfahrungen im Destinationsmanagement, z.B. in der Erstellung von Analysen und Konzepten für Destinationen

ausgeprägte Analysekompetenz und Zahlenaffinität sowie hervorragende Strukturierungs- und Organisationsfähigkeiten,

sicherer Umgang mit MS-Office sowie idealerweise Erfahrungen in der Gestaltung von Präsentationen/Berichten (MS-Office/Adobe) sowie der Contentpflege und dem Monitoring von Websites (CMS-Systeme etc.)

eine selbständige, kreative und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie eine hohe kommunikative Kompetenz nach innen und außen

ein ausgeprägter Wille zur Entwicklung der eigenen Karriere in der Unternehmensberatung und die Bereitschaft, den Lebensmittelpunkt nach Hamburg oder die nähere Umgebung zu verlegen

Wenn die Ausschreibung auf Ihr Profil passt und Sie Interesse haben, unsere herausragende touristische Kompetenz und unser Hamburger Team mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Motivation zu erweitern, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen sowie Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins zu Händen von Frau Melanie Gettschat per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Weiter Informationen finden Sie auf: http://projectm.de/de/leistungen/destinationsentwicklung