Berater/in im Bereich Destinationsmarketing / -management

tourismus plan B, ein bundesweit tätiges Beratungsunternehmen für Tourismus mit Sitz in Berlin, sucht ab sofort einen Consultant mit mehrjähriger Berufserfahrung.



Unser Anspruch ist die Entwicklung innovativer und individueller Lösungen für die Tourismus- und Freizeitbranche. Öffentliche Auftraggeber aller Ebenen sowie private Unternehmen profitieren von unserem breiten Methodenspektrum und Datenfundament.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Durchführung von Markt-, Trend-, Wettbewerb- und Potenzialanalysen in den unterschiedlichen touristischen Themenfeldern (z. B. Städte-, Natur- oder Aktivtourismus),

Konzeption und Strategieentwicklung im Destinationsmanagement und -marketing, Erarbeitung von Marken-, Marketing- und Entwicklungskonzepten mit umsetzungsorientierten Handlungsempfehlungen,

Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen, Projekt- und Ergebnispräsentationen, Konzeption und Moderation von Arbeitsgruppensitzungen und Netzwerkveranstaltungen, Workshops und Vorträgen,

Akquisition,

Umsetzungsbegleitung.

Wir erwarten mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Tätigkeiten mit exzellenten Fachkenntnissen, ein entsprechendes Hochschulstudium, eigenständiges Arbeiten, analytische und konzeptionell-strategische Fähigkeiten, Erfahrung in Kreativprozessen, hohe Formulierungssicherheit und ausgezeichnete Kenntnisse in MS-Office (Power-Point etc.).

Für unser junges und kleines Unternehmen suchen wir eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in mit dem Interesse und dem Anspruch, sich am weiteren Aus- und Aufbau des Unternehmens kreativ einzubringen und an der Weiterentwicklung mitzuwirken.

Ihr herausforderndes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld geht mit hohem Maß an Freiräumen und Eigenverantwortung einher. Neben der beruflichen Weiterentwicklung besteht die Option der späteren Übernahme von Führungsaufgaben in unserem Unternehmen.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltvorstellung und dem möglichen Arbeitsbeginn per Mail an:

Andreas Lorenz

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!