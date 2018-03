Der Tourismus-Service der Stadt Neustadt in Holstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Projektassistenz (m/w)

für die Aufgabenbereiche Tourismus und Infrastruktur. Die Vollzeitstelle ist befristet für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen. Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 9a/9b TVöD.

Der Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin ist ein Eigenbetrieb der Stadt Neustadt in Holstein. Er kümmert sich insbesondere um den Erhalt und die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, die „Ostseecard“ und das Stadtmarketing.

Die zu besetzende Position unterstützt die Bearbeitung von Projekten zur Sicherung der touristischen Infrastruktur der Ostseebäder Neustadt-Pelzerhaken-Rettin. Dabei führen Sie Recherchen und Analysen durch, erstellen Präsentationen und sind an der Gestaltung von Berichten und Dokumentationen beteiligt. Sie erarbeiten gemeinsam mit Fachbüros Projekte, stimmen diese mit Behörden und unterschiedlichen Interessensgruppen ab und initiieren notwendige Maßnahmen. Sie steigern die Effizienz in Projekten und erleichtern die Projektarbeit spürbar. Organisation, Verwaltung und Controlling gehören dabei zu Ihren Kernaufgaben.

Chancengleichheit von Frauen und Männern, Menschen mit Behinderungen sowie Bewerber/innen mit Migrationshintergrund sind für die Stadt Neustadt in Holstein selbstverständlich.

Zu den Aufgaben der Stelle gehören insbesondere:

die Vorbereitung, Ausarbeitung, Mitwirkung und Betreuung von Projekten im Bereich der touristischen Infrastruktur

das Einholen von projektspezifischen Genehmigungen und behördlicher Auflagen sowie die Abstimmung mit Behörden und weiteren Anspruchsgruppen

die Initiierung der daraus resultierenden notwendigen Maßnahmen

Sicherstellen der terminlichen, technischen und kaufmännischen Projektabwicklung sowie Projektdokumentation

Eine Änderung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten.

Wir bieten Ihnen eine vielfältige und interessante Stelle im Tourismus-Service der Stadt Neustadt in Holstein an. Sie wirken maßgeblich an einem Erhalt und einer Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur mit.

Wir erwarten:

eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung Tourismus

einschlägige Berufserfahrung im Bereich Tourismus und im Idealfall umfangreiche Kenntnisse im Bereich Projektmanagement

die Fähigkeit, selbstständig, konzeptionell und systematisch zu arbeiten

hohe Kommunikations- und Organisationsfähigkeit sowie ein offenes Auftreten und soziale Kompetenz in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren

sichere EDV-Anwenderkenntnisse in den gängigen MS-Office-Programmen

einen Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:

eine Vollzeitstelle befristet auf zwei Jahre

einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz

eine qualifizierte Einarbeitung

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

eine Eingruppierung nach EG 9a/9b Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) (brutto 2.711 bis zu 3.143 € mtl.)

eine Jahressonderzahlung

Leistungsorientierte Bezahlung mit bis zu 2 % zusätzlich jährlich

eine betriebliche Altersversorgung bei der VBL

Teilnahme an einer Dienstvereinbarung über flexible Arbeitszeiten sowie an einer Dienstvereinbarung über Telearbeit.

Sollten Sie Interesse an dieser Stelle haben, so richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bevorzugt mit den üblichen Unterlagen bitte bis zum 21.03.2018 per Email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Nach Möglichkeit sollten alle Dokumente in einer zusammengefassten pdf-Datei vorliegen.

Schriftliche Bewerbungen können Sie an nachstehende Adresse senden, wobei wir darauf hinweisen möchten, dass die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt werden:

Stadt Neustadt in Holstein

Die Bürgermeisterin

Sachgebiet Personal

Am Markt 1

23730 Neustadt in Holstein

Fachliche Fragen zu der Stelle beantwortet Ihnen gern die Leiterin des Tourismus-Service, Frau Vera Heß, Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ; Tel.: 04561-5399110

und Fragen zu der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses das Sachgebiet Personal, Herr Detlef Tretow, Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ; Tel. 04561-619380.