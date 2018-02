Die Gemeinde- und Kurverwaltung Juist sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Sachgebietsleiter/in für den Bereich Touristinformation/Cardsystem

(Vollzeit/EG 10 TVöD)

Der Aufgabenbereich umfasst die Leitungsfunktion inkl. Ziel- und Aktivitätenplanung, Weiterentwicklung der Bereiche Touristinformation, Cardsystem, Zimmernachweis/ -vermittlung und Shopartikel sowie die Erschließung weiterer Geschäftsfelder, Kassenleitung über die Zahlstellen, Bedarfs- und Einsatzplanung sowie Personalverantwortung für 12 Mitarbeiter/innen.

Einstellungsvoraussetzungen:

Ausbildung zum/zur Tourismusfachwirt/in oder vergleichbare/s Ausbildung / Studium

Vertriebs- und Marketingerfahrung

mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion

gute EDV-Kenntnisse (MS Office-Paket und Buchungssystem)

Freude am Umgang mit Menschen, ein freundliches Wesen sowie gepflegte Umgangsformen

gute Deutschkenntnisse

Die Beschäftigung erfolgt nach den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes. Die Inselgemeinde ist bei der Wohnraumbeschaffung behilflich.

Um Unterrepräsentanzen i. S. d. Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes in allen Bereichen und Positionen abzubauen sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 18.03.2018 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder in Schriftform an:



Gemeinde- und Kurverwaltung Juist

Postfach 1464

26560 Nordseeheilbad Juist

Weitere Informationen erhalten Sie von Frau Weers, Tel. 04935/809-112, oder Herrn Ostendörp, Tel. 04935/809-113.