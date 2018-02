Die Spessart Tourismus und Marketing GmbH sucht für ab 1.4. 2018 oder später

Junior-Projektmanager mit Schwerpunkt outdoor (m/w)

Wer sind wir

Wir sind eine ganz junge Destination Management Organisation, 2016 gegründet, und eine von 11 Destinationen in Hessen. Unser kleines Team sitzt in der historischen Stadt Gelnhausen im Rhein-Main-Gebiet am Rande des Spessarts, nur 30 Minuten von Frankfurt entfernt mit guter Zuganbindung.

Hauptaufgabe ist, die Inspiration für die Region Spessart zu wecken und neue Gäste zu gewinnen. Unsere vier Leitthemen sind Wandern, Mountainbiken, Kultur und Gesundheit/Wellness. Besonders stolz sind wir, 2017 den Hessischen Tourismuspreis in der Kategorie Digitales Marketing gewonnen zu haben.

Wen suchen wir?

Ihr Profil:

Tourismus-Studium, alternativ Ausbildung im Tourismus

Begeisterung für alle outdoor Aktivitäten, insbesondere Wandern und Mountainbiken

Naturverbunden

Konzeptionelles Denken und Handeln

Hohe Affinität für digitale Kommunikation, Social-Media und neue Medien.

Sie sind kreativ, innovativ und denken aus Sicht des Kunden

Offene Persönlichkeit mit Kommunikationsstärke, Organisationstalent und Teamfähigkeit

Überzeugendes und souveränes Auftreten im Umgang mit Partnern und Kunden

Zu Ihren Aufgaben zählen:

Betreuung unserer Profilthemen: Wandern, Mountainbiken, Kultur und Wohlfühlen sowie der Querschnittaufgaben Regionalität und Nachhaltigkeit

Mitarbeit bei Infrastrukturprojekten in den Bereichen Mountainbike und Wandern

Bereitschaft, die entsprechenden Wege abzuwandern und zu -fahren

Durchführung von Marketingkampagnen mit Schwerpunkt online Marketing für die Profilthemen

Betreuung von themenbezogenen Social Media Kanälen und Webseiten

Mithilfe bei Förderanträgen

Mitarbeit bei Messeauftritten sowie Betreuung von Journalisten und Bloggern

Kooperation mit Leistungspartnern und Touristikern in der Region

Themenbezogene Zusammenarbeit mit Marketingpartnern, regional und überregional

Kommunikationsschnittstelle zum Naturpark Hessischer Spessart

Pflege im Content Management System inkl. Bildern und Texten

Was bieten wir ?

Eigenverantwortliches Arbeiten mit Freiraum zum kreativen Arbeiten und Gestalten

Flache Hierarchien und schnelles Feedback

Ein kleines professionelles und hochmotiviertes Team

Eine breit gefächerte und anspruchsvolle Aufgabe mit klaren Schwerpunkten

Mitarbeit beim Aufbau einer neuen Destination Marketing Organisation

Eine leistungsgerechte Vergütung für eine Vollzeitstelle (39 Std.), auf Wunsch auch Teilzeit möglich

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 20.3.2018 mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Einstiegstermin per E-Mail:

an: Bernhard Mosbacher

Spessart Tourismus und Marketing GmbH

Seestr.11, 63571 Gelnhausen

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.spessart-tourismus.de

Telefonische Rückfragen unter: 06051-8877 214

Gelnhausen, den 21.02.2018