Das Remstal ist eine der größten und bekanntesten Weinregionen Baden-Württembergs und eine sich dynamisch entwickelnde Destination in der Metropolregion Stuttgart. Mit jährlich rund 250.000 Ankünften und 550.000 Übernachtungen hat sich das Remstal in den letzten Jahren als Ziel für an Weinbau, Kultur und Natur interessierte Gäste und Besucher etabliert.

Die Platzierung der Marke und Destination „Remstal“ sowie die Steuerung der touristischen Aktivitäten erfolgt durch den Tourismusverein Remstal-Route e.V., ein Zusammenschluss von 19 Kommunen sowie 230 weiteren Mitgliedern aus Weinbau, Gastronomie, Übernachtungsbetrieben, Wirtschaft und privaten Förderern entlang der Rems.

Im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 steht der Tourismusverein Remstal-Route e.V. vor neuen Herausforderungen. Die weitere Entwicklung der Marke „Remstal“ , die Erschließung neuer Zielgruppen im Binnen- und Außenmarketing und eine mögliche strukturelle Neuausrichtung des Vereins und der Destination Remstal nach Ende der Gartenschau stehen hierbei im Fokus.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir ab Herbst 2018 einen

Geschäftsführer (m/w)

der den Tourismusverein Remstal-Route e.V. in Vollbeschäftigung mit Fachkompetenz, Ideenreichtum und hohem Kommunikationsgeschick in eine erfolgreiche Zukunft begleitet.

Das sind Ihre Aufgaben:

Ganzheitliches Marketing (mit Dachmarkenmanagement und E-Marketing)

Leitung, strategische und operative Geschäftsführung des Tourismusvereins mit derzeit 3 Mitarbeitenden

Umfassende touristische Angebots- und Produktentwicklung

Networking und Kooperationen mit allen Partnern und Leistungsträgern, Interessensvertretung in Fachgremien und -verbänden

Aktives Qualitäts- und Innovationsmanagement

Das bringen Sie mit:

Einschlägiger touristischer Studienabschluss oder ein vergleichbarer Studiengang sowie Berufserfahrung in der Tourismusbranche

Betriebswirtschaftliches Know-how, insbesondere Budgetüberwachung

Kompetenz und Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern sowie Leadership mit Empathie, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen

Freude am Zusammenbringen von Menschen, hohe Eigenmotivation und Einsatzbereitschaft bei flexiblen Arbeitszeiten auch abends und am Wochenende

Hohe Affinität zum Weinbau und seinen Erzeugnissen

Englische Fach-Sprachkenntnisse setzen wir voraus, weitere Sprachen sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen:

Vielfältige und herausfordernde Aufgaben mit großen Gestaltungs- und Entscheidungsfreiräumen

Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ein engagiertes und professionelles Team

Eine zunächst auf 5 Jahre befristete Anstellung mit der Perspektive auf Verlängerung, um mit uns gemeinsam das Remstal langfristig touristisch zu entwickeln.

Gerne möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin schicken Sie bitte bis zum 29. März 2018 an:

Tourismusverein Remstal-Route e.V.

Vorsitzender Bürgermeister Stefan Altenberger

c/o Gemeinde Kernen im Remstal

Stettener Straße 12

71394 Kernen im Remstal

Wenn Sie noch Fragen haben, steht Ihnen unser Vorsitzender Bürgermeister Stefan Altenberger unter Telefon (07151) 4014-149 gerne zur Verfügung.

Ausführliche Informationen über die Remstal-Route finden Sie unter www.remstal.info.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.