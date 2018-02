In Ostwestfalen-Lippe, zwischen Teutoburger Wald und Weser, liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung und mit guter Infrastruktur, vielfältigem Wirtschaftsgefüge, Messezentrum und traditionsreichem Staatsbad die Stadt Bad Salzuflen (55.000 Einwohner). Mit rund 4000 Betten und 800.000 Übernachtungen zählt das Staatsbad zu den führenden Heilbädern Deutschlands.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH definiert die Geschäftsfelder Gesundheit, Kur, Tourismus und Stadtmarketing als ihre Kernkompetenzen und hat ein Gesundheits- und Tourismuskonzept 2021 entwickelt, das sich in der Umsetzungsphase befindet. Im Rahmen eines umfangreichen Investitionsprogramms in die kurörtliche Infrastruktur der Stadt werden derzeit Kurpark und Wandelhalle umfangreich umgestaltet und modernisiert. Zugleich wird mit der Realisierung des Erlebnisraumkonzeptes „Sole & Kneipp“ für Kurpark und Wandelhalle bis zum Sommer 2018 ein ganzjährig nutzbarer Erlebnisraum geschaffen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Leiter/in Marketing Tourismus

Die Aufgabenschwerpunkte sind sowohl strategisch-konzeptionell als auch operativ und projektbezogen mit dem Ziel, das Heilbad nach außen klar zu positionieren. Daraus ergeben sich folgende Schwerpunktaufgaben:

Erstellen der Budget- und Marketing-/Vertriebspläne

Verantwortliche Durchführung der gesamten gesundheitstouristischen Vermarktung sowie Verkaufsförderung

Zielgerichtete nationale und internationale Marktbearbeitung

Konzeption und Durchführung verkaufsfördernder Maßnahmen auf der Grundlage des Marketingplanes

Planung, Durchführung von Marketing- und Kommunikationsstrategien (Online-Anzeigen, Radio, Video, Präsentationen, Messen, Mailings, etc.)

Entwickeln von Printprodukten in enger Zusammenarbeit mit der Werbeagentur (Briefing und Führen)

Entwickeln von Produkten für die Bereiche Gesundheitstourismus und allgemei-ner Tourismus inklusive Kalkulation und Vermarktung

Betreuen von touristischen Projekten

Digitalisierung der Customer Journey

Strategische Entwicklung und Umsetzung des Online-Marketings

Betreuen der Key Accounts im Destinationsmarketing

Entwickeln von Kampagnen zur Neukundengewinnung, Cross-Selling

Maßnahmenentwicklung zur Steigerung des Umsatzes und der Besucherfre-quenz in der Tourist-Information sowie personelle Führung dieser Abteilung

Betreuen und Leiten der strategischen Ausrichtung heilbadbezogener Projekte

Controlling aller Marketing-Maßnahmen, Bewerten der Ergebnisse und Ableiten von Optimierungspotenzialen

Durchführen von Erfolgskontrollen der Vertriebsmaßnahmen und Überprüfen der Controlling-Mechanismen

Entwickeln und Knüpfen neuer und Ausbau bestehender Partnerschaften, d. h. Durchführen eines Kooperationsmanagements zu den touristischen Leistungsträgern und externen strategischen Partnern

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Gesundheits- und Tourismusbereich

Beobachten des Marktes und Durchführen von kontinuierlichen Marktanalysen.

Sie sind eine kommunikationsstarke, aufgeschlossene und proaktive Persönlichkeit mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität, die auch in arbeitsintensiven Phasen den Überblick behält. Durch Ihr überzeugendes, souveränes Auftreten sind Sie ein professioneller, kompetenter und gern gesehener Gesprächspartner sowohl für die Geschäftsführung als auch für alle Akteure in der Destination und externe Partner.

In Ihrer Persönlichkeit vereinen Sie Kommunikationstalent, Aufgeschlossenheit, Verhandlungsgeschick, Konflikt- und Problemlösefähigkeit, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein. Sie arbeiten zielorientiert, verstehen betriebswirtschaftli-che Zusammenhänge und führen Ihren Verantwortungsbereich selbstständig und systematisch. Als Marketingprofi verfügen Sie über Methodenkompetenz und bringen ein ausgeprägtes Verständnis in die Zielgruppe mit. Sie sind kreativ, haben in-novative Ideen und ein gutes Gespür für Trends betreffend den Markt von heute wie auch morgen.

Sie können Kernproblematiken des Marketings wahrnehmen, herausarbeiten, definieren und damit Prozesse produktiv und zielorientiert gestalten und begleiten. Sie verstehen es, verschiedene Aspekte, Methoden und Situationen zu verknüpfen. Der Einsatz eines zeitgemäßen Equipments, ein methodisches Repertoire, Projektma-nagement und die Steuerung externer Dienstleister sind für Sie selbstverständlich. Die Aufgabenstellungen erfordern auch eine Persönlichkeit, die viel Freude daran hat, Mitarbeiter fachlich und persönlich zu führen, zu entwickeln und zu motivieren.

Diese umfassende und vielseitige Aufgabe verlangt ein hohes Maß an branchenspezifischer, touristischer Marketing- und Vertriebskompetenz und bietet einer Persönlichkeit mit Energie und Tatkraft viel Raum zur Gestaltung. Daher verfügen Sie über ein Studium der Tourismuswirtschaft oder Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing. Es ist jedoch ebenfalls denkbar, dass Sie eine vergleichba-re Ausbildung absolviert haben. Ihre Expertise basiert auf mehrjähriger Erfahrung im Destinationsmarketing und die Erfolge in der Positionierung Ihrer Destination sind nachweisbar. Der strukturierte Umgang mit Zahlen ist für Sie so selbstverständlich wie die Freude an analytischen Zusammenhängen.

Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift werden vorausgesetzt und bewegen sich auf einem hohen Niveau.

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung - gern per E-Mail als PDF - mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 2.3.2018 an die

Staatsbad Salzuflen GmbH, Parkstraße 20, 32105 Bad Salzuflen

Tel.: 05222/183210 – Frau Barnowski - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!