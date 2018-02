Das Amt Schrevenborn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer der Mutterschutzfrist sowie der sich daran anschließenden Elternzeit der Stelleninhaberin

eine/n Sachbearbeiter/in für die Stabsstelle Tourismus Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung.

Das Amt Schrevenborn ist mit dem Ostseebad Heikendorf sowie den Gemeinden Schönkirchen und Mönkeberg Teil der Urlaubsregion und lokalen Tourismusorganisation Kieler Förde. Mit rd. 65.000 Übernachtungen und 118.000 Tagesreisenden pro Jahr erfreut sich die Region auf dem Ostufer der Kieler Förde nach einer touristischen Neuorganisation und dem Ausbau des touristischen Angebotes wachsender Beliebtheit.

Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers gehören insbesondere:

• die Koordination und Planung touristischer Prozesse

• die Vorbereitung, Ausarbeitung, Mitwirkung und Betreuung von touristischen Projekten

• die Begleitung des touristischen Marketings im Rahmen der lokalen Tourismusorganisation

• der Sitzungsdienst in den gemeindlichen Gremien zu tourismusrelevanten Themen sowie die Betreuung des Tourismusbeirats

• die Zusammenarbeit mit sowie die Interessensvertretung in übergeordneten touristischen Organisationen

• die Organisation und Durchführung von touristischen Veranstaltungen

Wir erwarten:

• Engagement, Motivation und Kreativität zur Weiterentwicklung des touristischen Produktes „Kieler Förde“

• ein offenes Auftreten und soziale Kompetenz in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren

• die Fähigkeit zum selbstständigen und strategischen Arbeiten

• Flexibilität im Denken und in der Bereitschaft zu gelegentlichen Abend- und Wochenenddiensten

• ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sowie Belastbarkeit

• gute EDV-Kenntnisse, insbesondere im Bereich MS-Office.

Wünschenswert wären:

• ein abgeschlossenes touristisches Studium

• mehrjährige Erfahrung im Destinationsmanagement

Die Stelle ist befristet und wird in Teilzeit mit wöchentlich 25 Stunden besetzt. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 10 TVöD.

Das Amt Schrevenborn setzt sich für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen ein. Daher werden diese bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

Schriftliche Bewerbungen werden mit Lebenslauf, Zeugnissen und weiteren aussagekräftigen Unterlagen bis zum 11. März 2018 mit dem Zusatz „Bewerbung Tourismus“ an den Amtsdirektor des Amtes Schrevenborn, Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, oder per Mail mit max. zwei Dateianhängen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erbeten. Telefonische Auskünfte erteilt die Amtsverwaltung Schrevenborn, Frau Martina Meyer, unter der Telefonnummer 0431-2409110.