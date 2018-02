Die Stadt Bad Wimpfen mit ihrer bekannten Altstadt ist eine rund 7000 Einwohner zählende Kur- und Tourismusgemeinde mit hohem Wohn- und Freizeitwert.

Bad Wimpfen bietet neben verschiedenen touristischen Angeboten ein umfassendes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt.

Für das Leitungsteam in unserem Amt für Kultur- und Tourismus suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine qualifizierte

Fachkraft (m/w) mit dem Schwerpunkt Kultur und Veranstaltungsmanagement

Der Arbeitsbereich beinhaltet:

Konzeptionelle Fortentwicklung der Kulturangebote

Planung, Vorbereitung und Betreuung von Veranstaltungen

Auswahl der Bewerbungen und Abschluss der Verträge mit Künstlern und Ausstellern

Erstellung des jährlichen Kultur- und Veranstaltungsprogramms

Konzeption, Koordination, Projektbetreuung und Projektentwicklung im Bereich des Kultur- und Veranstaltungsmanagements

Kooperationen mit Volkshochschule, Vereinen, Institutionen und privaten Initiativen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressetexte, Pressefotos, Presseverteiler, Grafische Vorlagen)

Koordination und technische Betreuung des städtischen Internetauftritts (Homepage und City Hub App)

Sie arbeiten eng im Leitungsteam, mit dem Team der Tourist-Information und mit den örtlichen Leistungsträgern zusammen.

Ihr Profil:

Diplom/ Bachelor- Abschluss Veranstaltungsmanagement, BWL/Touristik oder eine gleichwertige Ausbildung

Einschlägige Berufserfahrung wäre wünschenswert

Präsentationssicherheit, Verhandlungsgeschick und verbindliches Auftreten

Selbstständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Bereitschaft zur Übernahme von Abend- und Wochenenddiensten

Wir bieten:

Vergütung nach TVöD

Betriebsrente (ZVK)

betrieblichen Zusatzversorgung

gleitende Arbeitszeiten

gute Fortbildungsmöglichkeiten

modernen Arbeitsplatz

Wenn Sie sich eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einer malerischen Kurstadt am Neckar mit denkmalgeschützter Altstadt wünschen und unserem Profil entsprechen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 02. März 2018 an die Stadt Bad Wimpfen, Marktplatz 1, 74206 Bad Wimpfen.

Ihre Fragen im Vorfeld beantworten gerne Frau Jacqueline Aufmwasser (Leiterin Tourist-Information) unter Tel. 07063/53-164 oder Frau Daniela Jeske (Hauptamtsleiterin) unter Tel. 07063/53-120