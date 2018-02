Die Stadt Füssen im Allgäu ist eine überaus renommierte Tourismusdestination in Bayern mit ca. 1,4 Mio. Übernachtungen p.a.. Die Nähe zu Schloss Neuschwanstein, die romantische Altstadt und die spektakuläre naturräumliche Umgebung machen sie zu einem sehr begehrten Urlaubsgebiet für Gäste aus dem In- und Ausland. Als Kreuzungspunkt der Romantischen Straße, der Deutschen Alpenstraße und der Via Claudia Augusta ist Füssen Station für vielseitig interessierte Entdeckungsreisende aus aller Welt. Mit ihrem kulturhistorischen Erbe des Musikinstrumentenbaus und dem Festspielhaus bietet die Lechstadt Geschichte, Kultur und Unterhaltung auf höchstem Niveau. FÜSSEN TOURISMUS UND MARKETING, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen, ist mit dem Destinationsmanagement für Füssen betraut und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Produktmanager/in für den Bereich „Kultur & Kulinarik, touristische Straßen und Veranstaltungen“.

Die Funktion zielt auf die Weiterentwicklung der Marke Füssen in kultureller und veranstaltungsbezogener Hinsicht sowie auf die Nutzung von Synergien durch die aktive Mitarbeit in national wie international operierenden Netzwerken und Kooperationen.

Zu Ihren Aufgaben zählen:

Vollumfängliche Betreuung und Weiterentwicklung der Bereiche Kultur, Kulinarik, touristische Straßen und Veranstaltungen inkl. der dazugehörigen Budgetverantwortung.

Dies bedeutet: Konzeption, Produktentwicklung, digitales und analoges Content Management, Qualitätsmanagement, Marketing, Aufbau von internen wie externen Kooperationsnetzwerken, redaktionelle und organisatorische Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung touristischer Straßen, Budgetplanung und -controlling.

Organisation von Eigenveranstaltungen und Unterstützung bei Fremdveranstaltungen.

Schnittstellenfunktion zu Agenturen und Veranstaltern, der städtischen Verwaltung und externen Dienstleistern.

Was Sie für diese Stelle qualifiziert:

Studium: Tourismusmanagement, BWL mit Schwerpunkt Marketing, Veranstaltungsmanagement oder ein sonstiges relevantes Studium mit entsprechender Qualifikation

Fremdsprachenkenntnisse.

Erfahrung mit Grafikprogrammen und hohe Affinität für digitale Kommunikation.

Selbstständige Arbeitsweise, aber auch Spaß an Teamarbeit, sowie die Fähigkeit, schnell und eigenständig neue Lösungen zu erarbeiten und sich selbst in neue Themen einzuarbeiten.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiedererkennen, so richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung (ausschließlich) digital unter dem Stichwort „Produktmanager/in Kultur & Veranstaltungen“ mit Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin bis zum 04.03.2018 an:

Füssen Tourismus und Marketing

Stefan Fredlmeier, Tourismusdirektor

Kaiser-Maximilian-Platz 1, D-87629 Füssen

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.fuessen.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!