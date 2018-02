Sie lieben unsere Region, sind kreativ und kennen sich im naturnahen Tourismus sowie im Marketing aus?

Der Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland e.V. mit Sitz im Naturparkhaus Tiergarten Schloss Raesfeld bietet Ihnen zum 01.07.2018 eine zunächst bis auf den 30.06.2021 befristete Stelle in Teilzeit mit 27,3 Wochenstunden im Bereich

Marketing / Produktmanagement Fernwanderweg Hohe Mark Steig.

Als Großschutzgebiet erstreckt sich der Naturpark zwischen Niederrhein, Münsterland und Ruhrgebiet von Wesel bis nach Datteln und von Bottrop bis nach Velen.

Gemeinsam mit dem Projektpartner Regionalverband Ruhr wird derzeit im Rahmen des Flächenprojektes Waldband der Regionale 2016 der Fernwanderweg „Hohe Mark Steig“ entwickelt.

Der Fernwanderweg mit der angestrebten Zertifizierung des Deutschen Wanderverbands e. V., soll ein neues touristisches Highlight mit überregionaler Strahlkraft im Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland werden. Die ca. 150 km lange Strecke sowie weitere Anbindungs-strecken und Themenschleifen sollen die Region als Frequenzbringer nachhaltig im Wettbe-werb stärken.

Hauptaufgabe

Erarbeitung einer nachhaltigen Marketingstruktur für den Fernwanderweg „Hohe Mark Steig“ in Zusammenarbeit mit den Projektträgern, beteiligten Kommunen, interessierten Unternehmen und weiteren Partnern, idealerweise deren abgesicherte Implementierung.

Ausarbeitung von Themenschleifen und Nebenrouten zum Hauptwanderweg.

Einzelaufgaben

Organisation/inhaltliche Vor- und Nachbereitung des AK Marketing

Teilnahme und Mitarbeit, ggf. inhaltlicher Input AK Infrastruktur, Berücksichtigung der Ar-beitsergebnisse des AK im Marketing

Wahrnehmung von Berichtspflichten im Rahmen der Verwendungsnachweisführung

Begleitung von Vergabeverfahren

Führung der eigenen Arbeitsnachweise

Aufbau Netzwerk Vermarktung / Tourismus

Laufende Abstimmung mit SachbearbeiterInnen der Anrainerkommunen, touristischen Organisationen und touristischen Arbeitsgemeinschaften Kontaktpflege involvierter Gastronomie / Hotellerie / Freizeitanbieter Naturparkführern Laufende Abstimmungen mit dem Verein Hohe Mark Tourismus Betreuung beauftragter Dienstleister

Marketing

Prüfung möglicher nachhaltiger Marketingkonzepte für die langfristige Vermarktung des Fernwanderweges Redaktion Kartenwerk Hohe-Mark-Steig Redaktion Internetseite Hohe-Mark-Steig Redaktion Wanderführer Hohe-Mark-Steig Redaktion: Daten mobile Endgeräte Begleitung der Erarbeitung eines CDs Ausarbeitung saisonaler Flyer und Broschüren Koordination / Verteilung von Werbeartikeln Organisation der Eröffnungsveranstaltungen in Kooperation mit dem RVR

Vorbereitung / Durchführung / Nachbereitung von Workshops

Werbung

Werbeanzeigen ausarbeiten Medien zur Werbeschaltung sichten Schaltung von Werbung Messen Auswahl Merchandise Artikel

Tourismus

Ausarbeitung von Pauschalangeboten in Zusammenarbeit mit Dritten Aufbau einer „Servicekette Hohe-Mark-Steig“ Kontaktpflege zu Anbietern

Implementierung / Pflege Naturpark Internetseite Menüpunkt Hohe-Mark-Steig

Allgemeine Inhaltsänderungen Vorbereitung Menüpunkte Laufende Anpassungen

Soziale Netzwerke

Prüfung Möglichkeiten zum Aufbau Präsenzseiten Soziale Netzwerke, gegebenen-falls Umsetzung Gegebenenfalls Aufbau eines Regelwerkes zur Einstellung von Beiträgen Gegebenenfalls Kontrolle / Pflege der Seiten

Infrastruktur

Ausarbeitung von Tagesschleifen in Kooperation mit anliegenden Kommunen



Wir bieten Ihnen

einen interessanten und vielfältigen Arbeitsplatz mitten im Grünen im Naturparkhaus Tiergarten Schloss Raesfeld, direkt neben dem historischen Wasserschloss bei einem zukunfts- und dienstleistungsorientierten Arbeitgeber

die Mitarbeit in einem engagierten und kreativen Team

abwechslungsreiche Aufgaben, die Gestaltungsfreiräume lassen

die Zusammenarbeit mit interessanten Kooperationspartnern

Je nach Qualifikation eine Vergütung angelehnt an den TVöD bis EG11

Wir erwarten von Ihnen

Ausbildung

Studium / Ausbildung mit Affinität zu den Themen Naturtourismus und Marketing



Erfahrungen

Einschlägige Berufserfahrungen (mindestens zwei Jahre) im Bereich Naturtourismus/Marketing,

Erfahrung in der Vermarktung von (Qualitäts-) Wanderwegen, Moderations- und Präsentationserfahrung,

Praxiserfahrung in der Bearbeitung komplexer Projekte

Erfahrung im Umgang mit modernen Moderationstechniken und deren ei-genständigen Anwendung in Workshops und Besprechungen



Kenntnisse

Anwendungssichere Kenntnisse in Word, Excel, Power Point, Outlook

Kenntnisse im Vergabewesen (HOAI, VOB, VOL) und in der Bewirtschaf-tung von Fördermitteln



Fähigkeiten

Belastbarkeit und kompetentes Auftreten sowie Kommunikationsfähigkeit, Bereitschaft zum selbständigen, und zielorientierten Arbeiten, Teamfähigkeit



Motivation

Interesse an Identifikationsfähigkeit mit der Arbeit, Begeisterungsfähigkeit, einfühlender und kontaktfreudiger Umgang mit Kunden und Kundinnen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Kollegen und Kolleginnen.



Führerschein

Besitz des Führerscheins Klasse B (ehemals Klasse 3) sowie die Bereitschaft zur Nutzung eines Privatfahrzeugs für Dienstfahrten gegen Kostenerstattung nach dem nach dem Landesreisekostengesetz.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Geschäftsführerin des Naturparks Hohe Mark - Westmünsterland e.V., Frau Dagmar Beckmann, Tel. 02865 609112.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 07.03.2018 ausschließlich per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .



Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen zum Stellenangebot (zum Download unter www.hohemark-westmuensterland.de) aus und stellen diesen Ihren Unterlagen voran.



Als Betreff Ihrer E-Mail geben Sie bitte folgendes an: Bewerbung 1-2018, Name, Vorname.