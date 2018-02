815 m ü.NN, rund 10.000 Einwohner. Mit jährlich über 2,6 Mio. Übernachtungen und 450.000 Gästen zählt der südlichste Ort

Deutschlands zu den führenden Ferienregionen der Alpen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Eigenbetrieb

Kurbetriebe Oberstdorf in Vollzeit eine/n

Mitarbeiter Vertriebsservice (m/w)

Das sind ihre Hauptaufgaben:

Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern (Großgruppen, Sport, Tagungen, Incentives, Kultur) von der Kontigentierung

bis hin zur Buchung

bis hin zur Buchung Unterstützung bei der Abrechnung von Veranstaltungen mit Leistungsträgern und Partnern

Unterstützung bei der Gastgeberberatung (u. a. Einstellung von Produkten und Arrangements)

eigenständige Abwicklung von Projekten (z. B. Gruppenanfragen)

Ihre Qualifikation:

Für diese sehr umfangreiche und abwechslungsreiche Aufgabenstellung bringen Sie eine entsprechende touristische Ausbildung mit Vertriebs-Schwerpunkt bzw. eine entsprechende Qualifikation mit. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in einer ähnlichen Position im Tourismusbereich sammeln können und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Sie überzeugen durch selbstständiges Handeln, ausgeprägtes und innovatives Denken, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit. Sie verfügen über ein hohes Maß an Teamfähigkeit sowie gewandtes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen. Eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und hohe Kundenorientierung zeichnen Sie aus.

Ihr Profil:

Berufserfahrung im Tourismusbereich und Vertriebskenntnisse

Gute Kenntnisse in Microsoft Offi ce

Großes Engagement, Belastbarkeit, Verlässlichkeit

Gute Kommunikationsfähigkeit

Kundenorientierung

Teamfähigkeit

Ihre Perspektive:

Motiviertes Team

Flexible Arbeitszeiten, hohe Eigenverantwortung

Bezahlung nach TVöD

Eintrittstermin: Sofort oder nach Vereinbarung

- Stelle auf drei Jahre befristet -

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden sie bitte bis 15. März 2018 an:

Tourismus Oberstdorf, Sekretariat Geschäftsleitung,

Gaby Kaiser, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf

oder an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAS OBERSTE IM ALLGÄU