Mit gebündelten Kräften aus Stadtmarketing, Citymanagement, Veranstaltungstätigkeit und Tourismusförderung steigert die Lüneburg Marketing GmbH die Lebensqualität und Attraktivität Lüneburgs und der Region für Gäste, Kunden, Bürger und Investoren. Wir gestalten und entwickeln aktiv mit vielen Unterstützern das Image der historischen Salz- und Hansestadt Lüneburg in der Metropolregion Hamburg

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Leiter Veranstaltungen und Events in Vollzeit (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Kreation, Konzeption und Durchführung neuer sowie die Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Veranstaltungen und Events

Budgetplanung, Qualitätskontrolle und kontinuierliches Controlling aller Veranstaltungen und Events

Umfassende Sponsoren-, Partnerbetreuung- und Beratung vor, während und nach den Veranstaltungen

Personalführung

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung als Veranstaltungskauffrau-/mann oder Eventmanager/in

Mindestens 3 jährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Veranstaltungs-management bzw. in einem artverwandten Dienstleistungssektor

Organisations- und Kommunikationstalent mit einer eigenständigen, strukturierten sowie lösungsorientierten Arbeitsweise, verantwortungsvoller Teamplayer

Nachweisbare Erfolge in der Sponsorenakquise

Kunden- und serviceorientiertes Denken und Handeln

Personalführungserfahrung

Hohe Belastbarkeit und Flexibilität sowie ein sicheres, gewandtes und sympathisches Auftreten auch unter Termindruck

Bereitschaft zum Einsatz auch an Wochenenden und Feiertagen

Gute EDV Kenntnisse (MS-Office)

Wir bieten:

Eine Vollzeitbeschäftigung in einem interessanten, vielfältigen und verantwortungsvollen Tätigkeitsbereich in einem jungen Team und in einem spannenden Umfeld. Darüber hinaus die Lebensqualität der historischen, über 1.000 jährigen Salz-und Hansestadt Lüneburg.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail bis zum 28. Februar 2018 inklusive der Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Lüneburg Marketing GmbH, Herrn Geschäftsführer Claudio P. Schrock-Opitz, Wallstraße 54, 21335 Lüneburg, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!