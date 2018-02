Wir suchen zum 1. April 2018 eine/n Mitarbeiter/in für Marketing & PR. Die Stelle ist vorerst befristet bis zum 30. Juni 2019.

Jährlich rund 2,5 Millionen Übernachtungen machen die Insel Fehmarn zu einer der führenden Tourismusdestinationen in Norddeutschland. Der Tourismus-Service Fehmarn mit mehr als 50 Mitarbeitern ist der zentrale Tourismusdienstleister für die gesamte Insel.

Ihre Aufgaben:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Recherche und Verfassen von Pressemitteilungen und sonstigen Texten

Betreuung von Pressereisen

Koordination verschiedener Broschüren in Zusammenarbeit mit einer Agentur

Co-Marketing

Grafische Arbeiten im Hinblick auf Printerzeugnisse/Anzeigen

Marktforschung

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium in einer relevanten Fachrichtung (z.B. Kommunikationswissenschaften, Tourismusmanagement)

Kenntnisse und erste Berufserfahrung im Bereich Marketing und PR

Gespür für kreative Gestaltung und gutes Ausdrucksvermögen

Solide handwerkliche Grundlagen in der redaktionellen Arbeit

Souveräner Umgang mit den gängigen Office-Programmen

Erfahrung mit InDesign und Photoshop

Fahrerlaubnis Klasse B

Organisationsgeschick und selbstständige Arbeitsweise

Stark in der Teamarbeit

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des TVöD. Die Stelle ist in die Entgeldgruppe 6 TVöD eingruppiert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung be-vorzugt berücksichtigt. Der Tourismus-Service Fehmarn ist bestrebt, den Anteil von Frauen zu erhöhen und erbittet daher besonders die Bewerbung von Frauen, die bei gleichwertiger Qualifikation und Eignung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten berücksichtigt werden.

Haben wir Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeit geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse und lückenloser Tätigkeitsnachweis) unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 18.02.2018 an den Tourismus-Service Fehmarn, Herrn Tourismusdirektor Oliver Behncke, Zur Strandpromenade 4, OT Burgtiefe, 23769 Fehmarn oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Für Fragen steht Ihnen Herr Behncke (Tel.: 04371/506-345) gern zur Verfügung.