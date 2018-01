Die GLC Glücksburg Consulting AG ist führend als privater Outsourcingpartner im Bereich Tourismus für öffentliche Auftraggeber in Deutschland tätig und hat in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt in einer Vielzahl von Destinationen den Tourismusbetrieb und das touristische Marketing im Auftrag der Kommunen übernommen.

Für die Leitung der touristischen Destination Oberharz suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Tourismusleiter(in) Oberharz.

Als Tourismusleiter(in) führen Sie ein interdisziplinär zusammengestelltes Team als kaufmännische(r) Leiter(in) und verantworten den touristischen Betrieb sowie das Tourismusmarketing Ihrer Urlaubsdestination Oberharz mit fünf Tourist-Informationen.

Ihre Aufgaben:

Weiterentwicklung und Umsetzung der touristischen Destinationsstrategie für den Oberharz

Touristisches Kooperations- und Partnermanagement

Repräsentanz der Tourismusdestination Oberharz in touristischen, politischen Gremien und Arbeitskreisen auf lokaler, regionaler, nationaler Ebene

Marketingplanung und -umsetzung

Personal- und Einsatzplanung der Tourist-Informationen Clausthal-Zellerfeld, Altenau, Wildemann, Buntenbock und Torfhaus

Betriebswirtschaftliche Planung und Controlling für die zugeordneten Tourist-Informationen

Konzeption und Umsetzung von Events und Messen/Promotions

Laufende Vermieterbetreuung inkl. Qualifizierung und Klassifizierung

Presse- und Medienarbeit, Social- Media-Bearbeitung (Facebook, Instagram, Youtube)

Das zeichnet Sie aus:

eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. im Bereich Hotellerie oder Touristik bzw. ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder der Volkswirtschaft, vorzugsweise mit Schwerpunkt Tourismus, bzw. ein abgeschlossenes Studium des Tourismusmanagements

Sie verfügen zudem über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Tourismusmanagement oder Hotellerie bzw. in der kaufmännischen Leitung eines touristischen Unternehmens

Sie können eine mehrjährige Berufserfahrung in der Führung eines Mitarbeiterteams nachweisen (HINWEIS: Diese Position ist NICHT für Berufseinsteiger geeignet.)

ausgeprägtes zeitliches und inhaltliches Engagement sowie unternehmerisches Denken

sehr gute analytische und organisatorische Fähigkeiten

verhandlungssichere Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, weitere Sprachen (z.B. Niederländisch oder Dänisch) vorteilhaft

die Fähigkeit, Strategien zu entwickeln und konzeptionell darzustellen sowie erfolgreich zu kommunizieren

gute Regionalkenntnisse im Harz von Vorteil

anwendungssichere MS-Office-Kenntnisse und Social Media-Kenntnisse

vorzugsweise Erfahrung in der Anwendung von Online-Buchungssystemen (HRS Destinations) und Content Management Systemen, z.B. Typo3

Serviceorientierung, Freundlichkeit, Teamfähigkeit, Motivation und Belastbarkeit

Wir bieten:

Eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in und mit einem interdisziplinären Team

Flache Hierarchien, kurze Informations- und Entscheidungswege

Bei unternehmerischem Denken eine langfristige Perspektive in einem erfolgreichen Unternehmen

Ein attraktives Gehalt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte bewerben Sie sich durch Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sowie Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

GLC Glücksburg Consulting AG

Personalabteilung

ARELIA-Haus

Albert-Einstein-Ring 5

D - 22761 Hamburg

oder an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!