Geschäftsführerin / Geschäftsführer

Der Tourismus ist eine umsatzstarke und beschäftigungsintensive Branche der niedersächsischen Wirtschaft. Die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) ist als hundertprozentige Landesgesellschaft für die Positionierung des Reiselandes Niedersachsen im nationalen und internationalen Tourismuswettbewerb verantwortlich. Die TMN hat 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verantwortet ein jährliches Budget von ca. 3 Mio. Euro.

Die TMN sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt

eine Geschäftsführerin / einen Geschäftsführer

Ihre Aufgaben:

Strategische und operative Steuerung des Unternehmens in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft und des touristischen Marketings für Niedersachsen im ln- und Ausland

Steigerung der Attraktivität des Urlaubslandes Niedersachsen im Rahmen der Tourismusstrategie des Landes

Intensive Kommunikation und Kooperation mit den regionalen Marketingorganisationen und Fachverbänden des Landes

Interessensvertretung in Fachgremien und -verbänden

Entwicklung überregionaler, qualitativ hochwertiger Produkte

Vernetzung regionaler Aktivitäten und Projekte

Entwicklung und Steuerung von Qualitätsinitiativen

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium mit einem Masterabschluss oder vergleichbarem Abschluss, vorzugsweise mit den Schwerpunkten Tourismus, Marketing, Kommunikation

Mehrjährige Berufs-, Management- und Führungserfahrung in der Tourismusbranche

Ausgeprägte Fachkompetenz bei der Konzeption, Planung und Durchführung von Marketingkampagnen

Umfangreiche Erfahrungen/Kenntnisse im Bereich der digitalen Kommunikation

Unternehmerische Denk- und Arbeitsweise und Visionskraft

Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative

Hohe Führungs- und Sozialkompetenz

Mitarbeiterführung durch Wertschätzung und Vertrauen, partizipativer Führungsstil

Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:

Eine interessante, verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum

Die Vergütung ist den hohen Leistungsanforderungen angemessen

Die Anstellung erfolgt befristet mit der Option auf Verlängerung

Der Arbeitsplatz ist aufgrund der Anforderungen an die zeitliche Flexibilität und die erforderliche Bereitschaft, Termine im gesamten Flächenland Niedersachsen auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten wahrzunehmen, nur bedingt teilzeitgeeignet.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind willkommen.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Studienzeugnissen sowie Arbeitszeugnissen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis spätestens 28.02.2018 per Post persönlich/vertraulich oder digital per E-Mail an den Aufsichtsratsvorsitzenden der TMN:

Herrn Ralf Borchers

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Friedrichswall 1

30159 Hannover

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Sofern Sie die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie Ihrer Bewerbung bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Andernfalls werden die Bewerbungsunterlagen zwei Wochen nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens vernichtet.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Borchers, Telefon 0511/120-5532, gern zur Verfügung. Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.