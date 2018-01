Tourismusmanager/in mit dem Schwerpunkt Mobilität

Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. schreibt die Stelle

Tourismusmanager mit dem Schwerpunkt Mobilität

als Assistenz der Geschäftsführung



zum nächstmöglichen Besetzungszeitpunkt, spätestens zum 01. April 2018 aus.

Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung von wöchentlich 40 Stunden.

Die Stelle ist für zunächst auf 3 Jahre befristet mit der Option auf Verlängerung.

Die Einstellung wird vom Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. vorgenommen. Der Arbeitsort ist die Geschäftsstelle des Tourismusverbandes Mecklenburgische Seenplatte e.V. am Standort Röbel/Müritz, Turnplatz 2, 17207 Röbel/Müritz.

Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. und ein Partnernetzwerk aus öffentlichen und privaten Akteuren beabsichtigen die Produktentwicklung und Vermarktung einer nachhaltigen öffentlichen touristischen Mobilität im Rahmen eines Projektvorhabens zu verstetigen und auszubauen.

Aufgabenschwerpunkte:

Sie planen, koordinieren, realisieren den Auf- und Ausbau der regionalen touristischen Mobilitätsangebote sowie deren Vermarktung im Zielgebiet.

Im Einzelnen gehören dazu insbesondere:

Vernetzung und Koordinierung der lokalen und regionalen Akteure des Landkreises, der Kommunen, des Müritz-Nationalparkamtes, des Regionalen Tourismusverbandes, der Verkehrsträger und Leistungsanbieter

Produktentwicklung im Bereich Gästekarten / Umlagen finanzierte Mobilitäts- und Freizeitangebote

Organisation und Finanzverwaltung bei den Vorhaben „MÜRITZ RUNDUM“ sowie „48 Stunden“

Inhaltliche Erarbeitung und Umsetzung jeglicher eigener Medien zur Gästeansprache im Zielgebiet

Sie planen, koordinieren die Zielgruppenbewerbung im Segment der autofreien Anreise mit dem Fokus auf den Quellmarkt Berlin.

Im Einzelnen sind dies:

Erarbeitung, Koordination und Umsetzung eines zielgruppenorientierten Marketingkonzepts mit einer noch zu bestimmenden Agentur

Aufstellung und Umsetzung des jährlichen Maßnahmen-Plans entsprechend des Marketingkonzepts mittels verschiedener Werbemaßnahmen, u.a. Printwerbung, Großflächenwerbung, Werbung über Online- und Social-Media-Kanäle, Direktmarketing, Promotion-Aktionen und Pressereisen

Anforderungsprofil:

Abschluss einer Berufsausbildung im Bereich Tourismus- oder Medienbereich (Studium nicht zwingend) oder Nachweis entsprechender Berufserfahrungen

Erfahrungen im Tourismusmarketing

Erfahrungen im Führen von Werbe- oder PR-Agenturen wünschenswert

Kenntnisse im Themenfeld Tourismus und Mobilität, wünschenswert sind Berufserfahrungen

Koordinations- und Umsetzungskompetenz

Konzeptionelle, vernetzte und zielorientierte Denk- und Arbeitsweise

Flexibilität und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein

Begeisterungsfähigkeit, charismatische Ausstrahlung und ausgezeichnete Umgangsformen

Die Vergütung erfolgt angelehnt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)mit der Entgeltgruppe 6.



Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher fachlicher und gesundheitlicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Ebenso können Bewerber/innen, die Tätigkeiten für das Allgemeinwohl ausüben, bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt werden.

Die Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 29.01.2018 zu senden an:

Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V.

Geschäftsführung

Turnplatz 2

17207 Röbel / Müritz



alternativ per E-Mail in einem .pdf-Dokument an:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens verbleiben die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber/innen bis zum 31.03.2018 in der Personalabteilung und werden danach vernichtet. Wenn Sie die Rücksendung Ihrer Unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden vom Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. nicht erstattet.