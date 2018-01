Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) ist ein von den relevanten Akteuren der sächsischen Tourismuswirtschaft getragenes Dienstleistungsunternehmen. Die TMGS nahm im Jahr 2000 ihre operative Geschäftstätigkeit in der Landeshauptstadt Dresden auf. Seitdem agieren 23 Mitarbeiter mit kreativen Produktideen und qualitativ hochwertigen Angeboten, um das Reiseland Sachsen unter der Dachmarke „Sachsen. Land von Welt“ am deutschen und internationalen Markt zu platzieren. Die Schwerpunktthemen heißen Kunst und Kultur, Städtetourismus, Familien-, Vital- und Aktivurlaub. Entsprechende Urlaubsangebote können über das Touristische Informations- und Reservierungssystem der Gesellschaft sowie bei Reiseveranstaltern gebucht werden. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir für die Fortführung der langjährigen erfolgreichen Entwicklung der TMGS einen





Geschäftsführer (m|w)





Ihre Aufgaben:

Der zukünftige Stelleninhaber (m/w) ist für die strategische Entwicklung, Gestaltung und Steuerung sowie die operative Führung der Aktivitäten der TMGS verantwortlich. Zu den Hauptthemen gehören die Weiterentwicklung der Dachmarkenstrategie, die Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen im In- und Ausland inkl. der Teilnahme an nationalen und internationalen Messen und Veranstaltungen, Marktforschung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsmanagement. Zum Tätigkeitsportfolio gehören in gleichem Maße die Moderation und Einbindung aller relevanten Akteure und Interessengruppen, Gremienarbeit, Sponsorenakquisition, die Beratung von Tourismuswirtschaft und Politik sowie Repräsentationsaufgaben. Die Führung und Motivation des fachkompetenten Teams sowie die kaufmännische Gesamtverantwortung, inklusive Controlling, Budgetierung etc., vervollständigen das umfangreiche Aufgabenspektrum.

Ihr Profil:

Wir wenden uns an Kandidaten (m/w), die auf der Basis eines abgeschlossenen wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder eines adäquaten Ausbildungshintergrundes über mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Tourismus- und Kongresswirtschaft, Destinationsmarketing, Hotellerie oder ähnlichen Tätigkeitsfeldern verfügen. Gesucht wird eine engagierte und gestandene Führungspersönlichkeit (m/w) mit sehr guten Kenntnissen im General Management und touristischen Marketing sowie umfangreicher internationaler Erfahrung.

Er/Sie ist den professionellen Umgang mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Medien gewohnt und zeichnet sich durch eine ausgeprägte strategische und konzeptionelle Denkweise, Durchsetzungsstärke und Diplomatie aus. Neben einem hohen Maß an Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Kommunikationsstärke sind eine eigenverantwortliche und effiziente Arbeitsweise sowie überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft notwendig. Fließende englische Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Ein versierter Umgang mit den gängigen EDV-Anwendungen rundet das Profil ab.



Gerne möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen! Für eine erste Kontaktaufnahme stehen Ihnen unsere Berater Dr. Frank Weingarten und Julia Terwelp unter der Telefonnummer +49 211 30089 460 zur Verfügung. Registrieren Sie sich bitte über das Kienbaum ExecutiveGateway https://executivegateway.kienbaum.com oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsangaben und möglicher Eintrittstermin) unter der Kennziffer 0844357 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Kienbaum Consultants International GmbH

Hafenspitze | Speditionstraße 21 | 40221 Düsseldorf

www.kienbaum.de