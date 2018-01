Der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) ist der Dachverband und die Interessenvertretung der föderal organisierten Tourismusorganisationen in Deutschland. Er vertritt seine Mitglieder in tourismuspolitischen Fragen, stellt einen qualitätsorientierten Deutschlandtourismus in den Mittelpunkt und setzt Impulse für eine zukunftsorientierte Tourismusentwicklung. Er bündelt ein kompetentes Netzwerk von Partnerorganisationen, die den Deutschlandtourismus stark machen.

Wir suchen für die Geschäftsstelle des Deutschen Tourismusverbandes in Berlin

eine/n Assistent/in der Geschäftsführung

möglichst zum 15. Februar 2018

Ihre Aufgaben:

Unterstützung und Entlastung der Geschäftsführung bei den vielfältigen Führungsaufgaben

Terminkoordinierung und -organisation für die Geschäftsführung

Vor- und Nachbereitungen von Gremiensitzungen sowie deren Budgetierung

Organisation des ITB-Messeauftrittes des DTV

Erstellen von Präsentationen, Protokollen, Auswertungen und Reports

Selbstständige Korrespondenz

Mitbetreuung des DTV-Internetauftrittes

Pflege des bundesweiten Termindienstes

Aktualisierung und Weiterentwicklung der Adressverwaltung

Einarbeitung und Betreuung von Praktikanten

Allgemeine Büroorganisation

Wir wünschen uns:

Entweder eine fachspezifische touristische Ausbildung sowie erste Berufserfahrung oder ein entsprechendes Studium mit Praktika im Deutschlandtourismus

eine service- und teamorientierte Persönlichkeit

sehr gute sprachliche Fähigkeiten

professioneller Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Erfahrungen mit Typo3 von Vorteil

Wir bieten:

Arbeiten in einem jungen, engagierten und motivierten Team, zusätzliche Altersvorsorge des Bundes und der Länder (VBL), Vergütung nach hausinternem Tarif.

Bewerbungen bis zum 19. Januar 2018 bitte an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!