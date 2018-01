Trainee Projektmanagement & Digitalisierung

EBERL ONLINE ist eine Medienagentur, die Innovationen in den Bereichen Internet und Software am Standort Immenstadt realisiert. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine / einen Trainee, zunächst auf ein Jahr befristet. Eine spätere Festanstellung ist bei erfolgreich abgeschlossenem Traineeprogramm Zielsetzung.

Dein Profil

Du hast Dein Studium oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Du interessierst Dich für Tourismus, Internet und neue Technologien und hast hier bereits erste Erfahrungen gesammelt

Du arbeitest selbstständig, bist engagiert und offen für vielfältige Aufgaben

Du bist teamfähig, selbstbewusst und kommunikativ

Wir bieten Dir

anspruchsvolle Aufgaben und interessante Projekte

Fachliche und persönliche Weiterentwicklung

Anleitung und fachlicher Austausch

Externe und interne Weiterbildungen

ein motiviertes und leistungsfähiges Team, welches immer ein offenes Ohr für Dich hat

Networking im Tourismus, durch Teilnahme an Messen und Barcamps

Übernahme nach erfolgreichem Trainee

Interessante Zusatzleistungen ( z.B Handy, VL)

Flexible Arbeitszeiten

Wir freuen uns auf Deine aussagefähige Bewerbung mit Referenzen und frühestmöglichen Eintrittstermin.

Bitte sende Deine Bewerbung an Herrn Thomas Weyermann per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Post unter EBERL ONLINE GmbH, Salzstraße 1, 87509 Immenstadt i. Allgäu.