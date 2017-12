Projektmanager_in Digitalisierung (40h/Woche)

Sie wissen, dass die Digitalisierung nicht mehr weggeht? Sie antworten auf die Frage „Warum möchten Sie in der Tourismusbranche arbeiten?“ mit mehr als „Weil ich gerne verreise!“ Und zu Brandenburg fällt Ihnen nicht nur ein, dass es bei Berlin liegt? Wenn Sie dann noch an folgenden Aufgaben Interesse haben und uns mit Ihren Qualifikationen begeistern können, sollten wir uns kennenlernen.

Wer wir sind…

Das Clustermanagement Tourismus ist ein kleines, interdisziplinäres Team engagierter Köpfe innerhalb der touristischen Landesmarketinggesellschaft TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. Grundlage für unser Handeln ist die gemeinsame Innovationsstrategie (innoBB sowie innoBBplus) der Länder Brandenburg und Berlin. Wir werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie des Landes Brandenburg finanziert.

Was wir tun…

Ziel einer Clusterentwicklung ist für uns ein funktionierendes Netzwerk verschiedener Partner/innen in regionaler Nähe zueinander, das über den Tourismus hinausreicht. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren hunderte Akteuren unterstützt, die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit zu finden, unabhängig davon, ob sie auf der Suche nach Wertschöpfungspartnerschaften, Wissenschaftskontakten, internationalen Kontakten oder Förderung waren. Dafür entwickeln wir innovative Veranstaltungsformate, initiieren und begleiten Projekte und setzen eigene Impulse in die Tourismusbranche hinein.

Wir suchen…

Die Digitalisierung ist im brandenburgischen Tourismus seit vielen Jahren strategisch verankert. Mit dem Tourismusnetzwerk Brandenburg, dem Contentverbund Brandenburg sowie der kreativen Zusammenarbeit mit vielen digitalen Unternehmen in der Hauptstadtregion wurden bereits in der Vergangenheit wichtige Meilensteine gesetzt, die im Zusammenspiel einzigartig im Deutschlandtourismus sind. Diese Vorreiterrolle gilt es nun weiter auszubauen. Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Projektmanager_in Digitalisierung (40h/Woche)

Bitte beachten Sie, dass das Clustermanagement Tourismus ein EFRE-gefördertes Projekt ist. Darum ist die Stelle bis zum 31.12.2020 befristet.

Wir bieten…

Einen alles andere als langweiligen Arbeitsplatz im Zentrum der UNESCO-Welterbestadt Potsdam in unmittelbarerer Nachbarschaft von Berlin, Raum für die Umsetzung eigener Ideen, ein tolles Team und Mut zur Gestaltung.

Ihre Aufgaben…

Unterstützung des Rollouts einer neuen Software, die ab Frühjahr 2018 für viele Gastgeber_innen, Tourist-Informationen oder Besucherzentren sowie für Destinationsmanagement-Organisationen Informationsmaterialen wie Flyer, Broschüren und Gastgeberverzeichnisse ersetzen bzw. ergänzen wird

Konzeption und Organisation von Veranstaltungen und Programmen zum Thema Digitalisierung für und mit touristischen Leistungsträgern, Verbänden und Partnern in den Reisegebieten

Entwicklung geeigneter Formate zur Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Informations-, Medien- und Kreativwirtschaft in Brandenburg und Berlin

Aufnahme und Priorisierung der im Rahmen des digitalen Wandels aufkommenden Bedarfe der touristischen Unternehmen und Partner_innen vor Ort

Unterstützung bei der Entwicklung einer touristischen Digitalisierungsstrategie

Initiierung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten in der brandenburgischen Tourismuswirtschaft

Ihr Profil…

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugweise in Wirtschaftswissenschaften, -informatik, Tourismusmanagement oder einer vergleichbaren Fachrichtung oder alternativ eine abgeschlossene Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung entsprechend der dargelegten Aufgabenschwerpunkte

Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem digitalen Umfeld, z.B. in der Entwicklung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien und –konzepten

praktische Erfahrung im Projektmanagement

Wünschenswert sind gute fachliche Kenntnisse und berufliche Erfahrung in der Tourismusbranche

Führerschein Klasse B

Wenn Sie außerdem gerne öffentlich auftreten, sehr kommunikativ sind, eine hohe Reisebereitschaft innerhalb der Hauptstadtregion haben, eigenverantwortlich arbeiten können und ein hohes Maß an Dynamik besitzen, dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 20.01.2018 unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit an:

TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Clustermanagement Tourismus

z.Hd. Dr. Andreas Zimmer

Am Neuen Markt 1

14467 Potsdam

Tel.: 0331-29873-570

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Stelle wird, je nach Qualifikation, in Anlehnung an den TV-L Brandenburg eingruppiert.

Weitere Informationen zum Cluster: