Zum 1. März 2018 ist im Tourismusverein Naturpark Barnim e.V. die Stelle der

Geschäftsführung

mit einer Wochenarbeitszeit von 30h zu besetzen.

Der Tourismusverein Naturpark Barnim e. V. bewirbt die vielfältigen touristischen Angebote im Naturpark Barnim. Der Verein betreibt zwei Tourist-Informationen in Wandlitz und Biesenthal, die ganzjährig geöffnet sind. Der Zweck des Vereins ist, durch Öffentlichkeitsarbeit den Tourismus im Naturpark Barnim zu fördern. Der Verein leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zur örtlichen und regionalen Tourismusentwicklung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wird eine(n) Geschäftsführer(in) vorläufig befristet für ein Jahr.

Ihre Aufgaben:

(Geschäfts-)Leitung, Koordination und Betriebsführung des Tourismusvereins inkl. Personalplanung und -entwicklung insbesondere der beiden Tourist-Informationen.

Planung und Realisierung des Außenmarketings, insbesondere Kommunikation und Vertrieb. Besuch von überregionalen Fachmessen zur Regionalvermarktung

Konzeption von förderfähigen Tourismusangeboten, Akquisition von Fördermitteln.

Angebots- und Produktentwicklung sowie die Veranstaltungsorganisation in Kooperation mit dem regionalen Tourismusverband, unter Einbindung der Leistungsträger vor Ort.

Binnenmarketing bei Politik, Verwaltung und Bevölkerung auf lokaler Ebene.

Marktforschung lokal sowie Interpretation und Nutzung der regionalen und überregionalen Zahlen, Daten und Fakten

Mitgliederbetreuung, Neuakquise von zukünftigen Mitgliedern

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches und/oder touristisches Studium bzw. ein vergleichbarer Abschluss

Kaufmännische Kompetenz, unternehmerisches Denken und Handeln

Führungserfahrung

Kontaktfreudigkeit, sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick und Überzeugungsfähigkeit

Erfahrungen in der touristischen Produktentwicklung und Vermarktung

Starke Identifikation mit Aufgabe und Standort

Flexibilität, Belastbarkeit und Bereitschaft, auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten zu arbeiten

Umfassende Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Anwendungen

Praktische Berufserfahrungen im Online-Marketing

Führerschein der Klasse B

Bewerbungen sind schriftlich bis zum 15.1.2018 einzureichen beim:

Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.

Vorstandsvorsitzender

Herr Horst Geiseler

Bahnhofsplatz 2

16348 Wandlitz

Rückfragen bitte schriftlich an den Vorsitzenden Horst Geiseler per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Rücksendung Ihrer Unterlagen erfolgt, bei Vorliegen eines ausreichend frankierten Rückumschlages, nach Abschluss des Verfahrens.

Mit der Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet.