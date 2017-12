Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)…

Leiter(in) der Geschäftsstelle des Vereins „Europäische Route der Backsteingotik e.V.“

Sie sind an einer abwechslungsreichen Aufgabe in europäischem Umfeld interessiert? Die Ostseeregion mit ihren kulturellen und touristischen Sehenswürdigkeiten ist Ihnen vertraut? Sie sind kommunikativ und scheuen sich nicht Entscheidungen zu treffen?

Dann sind Sie bei uns richtig. Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, den Verein „Europäische Route der Backsteingotik e. V.“ weiterzuentwickeln, zum Ausbau dieses populären kulturtouristischen Netzwerks beizutragen und dessen Profil weiter zu schärfen. Der Hintergrund der Vereinsarbeit ist das mittelalterliche Kulturerbe hanseatischer Backsteingotik.

Wir suchen möglichst zu Mitte Januar 2018 eine/n Mitarbeiter/in zur Wahrnehmung der Geschäftsführung für den „Europäische Route der Backsteingotik e.V."

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Branchen und einen (Fach-)Hochschulabschluss mit den Schwerpunkten PR, Medien und Kommunikation und/oder Tourismus, ggf. der Kulturwissenschaften oder Kunstgeschichte oder besitzen vergleichbare Qualifikationen. Neben einwandfreiem Deutsch beherrschen Sie auch die englische Sprache verhandlungssicher. Zusätzliche Kenntnisse insbesondere der polnischen, ggf. dänischen Sprache sind von Vorteil. Den sicheren Umgang mit MS Office, Internet und weiteren gängigen Programmen setzen wir voraus. Erfahrungen mit CMS (Wordpress) sind von Vorteil.

Sie sind zuständig für die Koordinierung des Netzwerks „Europäische Route der Backsteingotik e.V.“, für die satzungsgemäßen Vereinsaktivitäten und die Zusammenarbeit mit Vorstand, Mitgliedern und Partnern. Schwerpunkte liegen in entsprechender Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und in der Gestaltung ausgewählter Marketingprodukte und Publikationen. Langfristiges Ziel ist es, die Marke am kulturtouristischen, internationalen Markt zu verankern. Darüber hinaus wird das Netzwerk auf ausgewählten Veranstaltungen und Messen vertreten, eigene Veranstaltungen (insb. Vorstands- und Fachausschusssitzungen sowie Mitgliederversammlungen) werden komplett organisiert, durchgeführt und nachbereitet. Drittmittelprojekte unterschiedlicher Größe werden vorbereitet und umgesetzt. Gemeinsam mit dem Vorstand überwachen Sie die Mittelverwendung, mit der Buchhaltung erstellen Sie die Jahresabschlüsse.

Arbeitsort sollte Berlin sein. Ein- oder mehrtägige Dienstreisen ins In- und nahe Ausland sind erforderlich. Die Stelle ist unbefristet und auf Vollzeit (40 Std.) angelegt, Teilzeit ist jedoch in einem gewissen Rahmen möglich (bis zu 35 Std.).

Wenn diese Stellenausschreibung auf Ihr Interesse trifft, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich in elektronischer Form (per E-Mail) in einem einzigen pdf-Dokument (Anschreiben, CV und wenige aussagekräftige Referenzen) bis zum 18. Dezember 2017 an den Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Christoph Pienkoß:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! sowie parallel an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Rückfragen bitten wir Sie ausschließlich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu richten.

Europäische Route der Backsteingotik e.V.

Littenstraße 10, 10179 Berlin

Tel.: +49 (0)30 2061325-55, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , www.eurob.org