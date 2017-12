Wir suchen ab dem 01.03.2018 oder spätestens 01.04.2018 als Elternzeitvertretung eine/n

Projektmanager/in Wandern sowie PR/Öffentlichkeitsarbeit

Der Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. ist die touristische Dachorganisation für die Schwäbische Alb mit Sitz in Bad Urach. Der Verband umfasst 10 Landkreise sowie den Stadtkreis Ulm und ca. 160 Kommunen. Die Region ist mit 5,3 Mio. Übernachtungen pro Jahr und einem vielfachen an Tagesbesuchern eine der bedeutendsten Tourismusdestinationen in Baden-Württemberg. Unsere erd- und menschheitsgeschichtlichen Alleinstellungsmerkmale, beispielsweise die Fundstätten der ältesten Kunstwerke und Musikinstrumente der Menschheit, unterscheiden uns deutlich von anderen Regionen.

Wir bieten:

Dynamisches Umfeld in einer der prosperierendsten Tourismusregionen Deutschlands

Verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit viel Raum für Kreativität und eigenverantwortliches Arbeiten

Top-ausgestatte Büroräumlichkeiten in traumhafter Umgebung

Vergütung und Arbeitszeiten in Anlehnung an TVÖD EG 9

Ihre Tätigkeiten:

Geschäftsfeld Wandern

Marketingplanung/-umsetzung

Führung des Arbeitskreises Wandern

Projektmanagement des Fernwandergs Albsteig / HW 1

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisation von Presseevents, Verfassen von Pressemeldungen, Kontaktpflege zu Journalisten / Bloggern / Influencern

Weiterentwicklung Social Media Kanäle

Innenmarketing

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Tourismusmarketing (oder verwandte Fachrichtung) oder fachbezogene Ausbildung

Fundierte Berufserfahrung im Projektmanagement im Tourismus

Hohes Maß an Selbstständigkeit sowie organisatorisches und diplomatisches Geschick

Erfahrung im Umgang mit Content Management Systemen & Online Datenbanken

Die Stelle ist vorerst bis 31.07.2019 befristet.

Der Dienstsitz ist Bad Urach.

Kontakt:

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis 08.01.2018 per Email an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Schwäbische Alb Tourismusverband

Ansprechpartner: Louis Schumann

T: +49 (0) 71 25 93 930 0

Bismarckstr. 21

72574 Bad Urach

www.schwaebischealb.de