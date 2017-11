Der Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. arbeitet seit nun mehr als 13 Jahren erfolgreich mit zahlreichen Partnern in der Region sowie Partnern in den Nachbarregionen an der Positionierung des Saalelandes als Reisegebiet in Thüringen zusammen. Aufgabe dabei ist die strategische Entwicklung der touristischen Region, die Steigerung des Bekanntheitsgrades zur Gewinnung neuer Gäste sowie die Entwicklung und der Vertrieb marktgerechter Angebote auf Grundlage der bestehenden Tourismusstrategie. Der TTV vertritt und vermarktet die touristische Region „Thüringer Saaleland“ nach außen, pflegt und entwickelt die touristische Infrastruktur. Des Weiteren betreut der TTV im Rahmen einer Geschäftsbesorgung die Geschäftsstelle des Saaleradweg e.V., ist mit dem Projektmanagement „Wassertourismus in Thüringen“ betraut und Träger des Projektes „Thüringer Tischkultur“.

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt für den Standort Bad Klosterlausnitz eine

Marketingleitung (m/w) in Vollzeit

Aufgabenprofil:

Strategieentwicklung im Destinationsmarketing

Erstellung und Umsetzung von Marketingplänen inkl. Budgetverantwortung

Eigenverantwortliche Steuerung, Implementierung und Kontrolle aller Marketingaktivitäten

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Mediaplanung, Erarbeitung von Pressemitteilungen, Planung von Pressereisen etc.)

Koordination und Realisierung der Produktentwicklung

Vertriebsmanagement: Strategische Koordination des ServiceCenter Saaleland und des Buchungssystems Thüringen.buchen

Onlinemarketing: Betreuung der Internetpräsenzen inkl. strategischer Weiterentwicklung

Projektsteuerung und Durchführung der Zusammenarbeit mit Outdooractive („Regio Jena-Saale-Holzland“ und App Freizeit(ver)führer JenaSaaleland)

Erstellung von touristischen Publikationen und Anzeigen

Messemanagement (Planung, Durchführung und Nachbereitung)

Marktforschung

Organisation und Leitung von Arbeitskreisen, Beratungen und Workshops

Entwicklung und Umsetzung von touristischen Marketingkooperationen

Kommunikation und Kooperation mit verschiedenen Partnern auf verschiedenen Ebenen

Qualifikation und Anforderungen:

Leidenschaft für regionales Destinationsmarketing für einen Verband und seine Mitglieder

abgeschlossenes Studium im Bereich Tourismus, Marketing oder vergleichbare Qualifikation

mindestens dreijährige praktische Berufserfahrung im Bereich Destinationsmarketing und Regionalkenntnis der Thüringer Saale-Region

Hohes Maß an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Engagement, Eigeninitiative, Kreativität, Einsatzbereitschaft und Organisationsgeschick

kommunikationsstarke und offene Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit und Flexibilität

Erfahrungen im Bereich Onlinemarketing sowie Social Media Marketing

gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme, verschiedener CMS und Buchungssysteme (TOMAS und outdooractive sowie InDesign wünschenswert)

Reisebereitschaft sowie Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und am Abend

hohes Maß an Kontaktfreude, Qualitäts- und Serviceorientierung

Der Besitz eines PKW-Führerscheins sowie ein eigenes Fahrzeug und die Bereitschaft dieses für dienstliche Zwecke gegen Vergütung der Fahrtkosten einzusetzen sind zwingend erforderlich.

Wir bieten Ihnen

eine unbefristete, abwechslungsreiche, selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem serviceorientiertem Unternehmen mit täglich neuen Herausforderungen.

eine Mitarbeit in einem kleinen Team und die Vernetzung in touristische Marketingkooperationen.

Gestaltungsspielraum für innovative Ideen.

Möglichkeiten zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung.

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email, unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellungen, bis zum 20.12.2016 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Th. Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. | Jahnstraße 29 | 07639 Bad Klosterlausnitz

Informationen über uns finden Sie auch auf unseren Internetseiten www.saaleland.de | www.jena-saale-holzland.de