Die Gemeinde- und Kurverwaltung sucht für die Saison 2018 eine/n

Mitarbeiter/in für die Touristinformation

(01.03.-28.10.2018, Teilzeit 35 h/W., EG 5 TVöD)

Der Aufgabenbereich umfasst:

Zimmervermittlung und Zimmernachweis

Vorbestellung und Abrechnung der TöwerCard

Gästebetreuung einschließlich Bearbeitung von Beschwerden

erkauf von Shopartikeln und Veranstaltungskarten

An-/Abreisekontrollen am Hafen

Einstellungsvoraussetzungen:

Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit oder eine kaufmännische Ausbildung

Gute Microsoft Office-Kenntnisse

Freude am Umgang mit Menschen, ein freundliches Wesen sowie gepflegte Umgangsformen

gute Deutschkenntnisse

Die Beschäftigung erfolgt nach den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes. Die Arbeitszeiten richten sich nach einem Dienstplan, wobei auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten ist. Eine Unterkunft kann zur Verfügung gestellt werden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder in Schriftform an:



Gemeinde- und Kurverwaltung Juist

Postfach 1464

26560 Nordseebad Juist



Weitere Informationen erhalten Sie von Frau Weers, Tel. 04935/809-112 oder Herrn Ostendörp, Tel. 04935/809-113.