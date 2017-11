FÜR DIE SCHWARZWALD PLUS GMBH SUCHEN WIR ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN TERMIN

EINE/N VOLLZEITBESCHÄFTIGTE/N

UND EINE/N HALBZEITBESCHÄFTIGTE/N

PROJEKTMANAGER/IN

In einem kleinen, motivierten Team sind Sie für die Weiterentwicklung der Mehrwert-Gästekarte Schwarzwald Plus mitverantwortlich. In diesen

Aufgabenbereich fallen:

Onlinemarketing (Website-Pflege, Social Media etc.)

Durchführung von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen

Entwicklung von Angeboten

Zusammenarbeit mit Leistungsträgern, Verbänden und Partnern

Projektbezogene Pressearbeit

Wir wünschen uns für diese Aufgabe eine/n teamfähige/n, flexible/n, zuverlässige/n und engagierte/n Mitarbeiter/in.

Sie bringen mit:

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit touristischem Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikationen

Sehr gute EDV-Kenntnisse

Kundenorientiertes Verhalten

Gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift,

Französisch-Kenntnisse wünschenswert

Führerscheinklasse B

Sie verfügen über erste Erfahrungen im touristischen Bereich, arbeiten selbstständig und tragen gerne Verantwortung. Auch in Stresssituationen behalten Sie den notwendigen Überblick. Sie sind belastbar.

Falls Sie Interesse an dieser Stelle haben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und chronologischem Lebenslauf bis zum 08. Dezember 2017 an die u.g. Adresse. Für eine erste Kontaktaufnahme stehen Ihnen Michael Krause und Patrick Schreib jederzeit gerne zur Verfügung.

Schwarzwald Plus GmbH • Rosenplatz 3/1 • 72270 Baiersbronn • Tel. 07442 819870

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.schwarzwaldplus.de