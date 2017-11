Zur Verstärkung des Teams der Natur in Wassertrüdingen 2019 GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) engagierte(n) und qualifizierte(n)

Mitarbeiter(-in) für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

in Vollzeit. Die Anstellung ist befristet und endet mit Abwicklung der Gartenschau.

Sie besitzen eine herausragende Kommunikationsstärke in Wort und Schrift, Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit. Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Medien- oder Kommunikationswissenschaften bzw. ein vergleichbares und verfügen über einschlägige Berufserfahrung in der Pressearbeit. Wenn Sie zudem gerne und offen mit Menschen umgehen, belastbar und teamfähig sind, Spaß an der Projektarbeit mit ihren spezifischen Anforderungen haben und an selbständiges, strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten gewöhnt sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Ihre Kernaufgaben:

Neben der klassischen Pressearbeit (Pressemitteilungen, redaktionelle Beiträge) konzipieren und betreuen Sie unsere Social-Media-Kanäle und unsere Webseite.

Für die Medien sind Sie wichtige Ansprechpartner/-in

Kontaktaufbau regionaler und überregionaler Medien bzw. Fachmedien

Hintergrundberichte zu speziellen Themen für Fachzeitschriften

Permanente Berichterstattung zu den Ausstellungsbeiträgen

Kooperationen mit Medienpartnern

Mediaplankontrolle

Führen von Interviews

Organisation von Presseterminen

Beobachtung der anderen zeitgleich stattfinden Gartenschauen

Mitarbeit bei der Erstellung des Informationskonzeptes

Aufbau eines Presseverteilers

Aufbau des Programms „Schule im Grünen“

Die Bezahlung erfolgt entsprechend den persönlichen und fachlichen Voraussetzungen in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte schriftlich bis zum 14. Dezember 2017 an: Natur in Wassertrüdingen 2019 GmbH, Marktstraße 19, 91717 Wassertrüdingen.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung anfallende Kosten können nicht erstattet werden. Auskünfte zum Bewerbungsprozess erteilt Ihnen gerne Robert Sitzmann (09832 7086000).