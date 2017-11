Mitarbeiter/in Tourist-Information

Wir suchen eine 40-Stunden-Vollzeitkraft.

Die Regensburg Tourismus GmbH (RTG) ist die offizielle Tourismus- und Veranstaltungsorganisation der Stadt Regensburg. Gegründet im April 2005 arbeiten heute rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der RTG. Die RTG betreibt als 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Regensburg die Tourist Information am Rathausplatz und den infoPoint im Besucherzentrum Welterbe im Salzstadel. Die RTG kümmert sich die historischen Säle der Stadt und wird das neue Tagungs- und Veranstaltungszentrum marinaforum Regensburg betreiben. Außerdem macht die RTG weltweit Marketing für den Standort Regensburg.

Wir suchen

möglichst zum 1. Januar 2018 eine Vollzeitkraft (40-Stunden) für die Arbeit in der Tourist Information am Rathausplatz und im infoPoint im Besucherzentrum Welterbe.

Das Aufgabengebiet umfasst

die individuelle Beratung und Erteilung von Auskünften für die in- und ausländischen Gäste der Stadt

der Verkauf von Souvenirs,

der Verkauf von Tickets für Führungen/Rundfahrten, (Konzert-)Veranstaltungen in Regensburg, in der Region und deutschlandweit,

die Zimmervermittlung über ein Buchungssystem

Der Arbeitsplatz ist die Tourist Information am Rathausplatz und der infoPoint Besucherzentrum Welterbe im Salzstadel. Beide Dienststellen haben täglich geöffnet.

Ihr Profil

Die Tätigkeit in der Tourist Information erfordert umfassende Regensburg-Kenntnisse sowie gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch in Wort und Schrift (Italienisch, Französisch von Vorteil). Sie sollten über fundierte EDV-Kenntnisse verfügen. Besonders geeignet für diese Stelle sind Sie, wenn Ihnen der Kontakt mit Menschen Freude macht und Sie flexibel, belastbar und teamfähig sind.

Wir bieten Ihnen betriebsinterne Serviceschulungen, geregelte Arbeitszeiten und abwechslungsreiche Einsätze mit Menschen aus aller Herren Länder. Sie arbeiten in einem innovativen und unkomplizierten Team und in einem Unternehmen, in dem eigenverantwortliches Arbeiten keine leeren Worte sind. Haben wir Sie neugierig gemacht?

Informationen zur RTG finden Sie unter www.regensburg.de/tourismus.

Wir freuen wir uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung - sehr gern per E-Mail - an:

Regensburg Tourismus GmbH, Sabine Teisinger, Wahlenstraße 17, 93047 Regensburg

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!