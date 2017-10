Die Pfalz.Touristik, die Regionalagentur für die Tourismusdestination Pfalz, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine touristische Fachkraft (m/w) mit den Schwerpunkten neue Medien, Gästebetreuung, Print und Radtourismus.

Ihre zentralen Aufgaben

Bearbeiten von Gästeanfragen und Mitarbeit im Counterbereich

Betreuung des Bereichs Social Media / online

Projektleitung für das Thema Radtourismus mit allen dazu gehörenden Marletingaktivitäten (Print, online, Messen, Presse, Vertretung der Pfalz in Arbeitskreisen, etc.)

Erstellen von Printprodukten zu verschiedenen Themen

Mitarbeit bei Messen / Veranstaltungen

Ihre Qualifikationen

Ausbildung oder Studium im Bereich (Tourismus-)Marketing

Sicherer Umgang mit MS Office, Internet und Social Media

Freundliches Auftreten, Teamfähigkeit, Flexibilität und Einsatzfreude

Gute Englischkenntnisse

Affinität zum Thema Rad

Erfahrung mit CMS und dem Reservierungssystem deskline 3.0 von Vorteil

Kenntnis der Region Pfalz von Vorteil

Die Stelle wird nach TVÖD vergütet und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 17.11.2017 an Pfalz.Touristik e.V., z. Hd. Dr. Detlev Janik, Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt/Weinstr., oder per Email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (PDF, max. 3 MB).

Bewerbungsunterlagen in Papierform können nicht zurückgeschickt werden.