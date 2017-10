Die



STADT DETTELBACH

(ca. 6.900 Einwohner)

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Mitarbeiter/in Tourist-Information

in Teilzeit

Im „KuK.Dettelbach“ sind neben der Touristinformation und der Vinothek zahlreiche kulturelle Einrichtungen (Museum, Bibliothek, Galerie, Schaufenster der Region usw.) untergebracht.

Ihr Aufgabengebiet umfasst:

Betreuung und Information der Gäste

Vermieterbetreuung

Unterstützung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, selbständiges Recherchieren und Verfassen von Texten und Pressemitteilungen

allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Mitarbeit im Veranstaltungsbereich

Onlineredaktion in ausgewählten Bereichen

Diese Qualifikationen bringen Sie mit:

Verwaltungs- oder kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise Hotellerie/Gastronomie, Reisebüro

sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen

Flexibilität bei den Arbeitszeiten, insbesondere auch die Bereitschaft zum Wochenenddienst

sehr gute Orts- und Regionalkenntnisse

erste Berufserfahrungen im Bereich Tourismus bzw. Kundenbetreuung sind von Vorteil

gute Englischkenntnisse von Vorteil

Kunden- und Serviceorientierung, Sozialkompetenz, Teamgeist und Spaß an der Arbeit

Wir bieten:

eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabenstellung

eine Vergütung entsprechend der Qualifikation und Berufserfahrung nach dem TVöD

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 17.11.2017 an die Stadt Dettelbach, Luitpold-Baumann-Str. 1, 97337 Dettelbach oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Sauer (Telefon: 09324-304 211).