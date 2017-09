Mitarbeiter/-in für den Bereich Tourismusmarketing

Die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus e.V., mit Sitz in Ettlingen, ist verantwortlich für die Entwicklung und Vermarktung der Region Albtal. Zu den Mitgliedern des 2012 gegründeten Vereins gehören sieben Kommunen sowie die private Initiative „Feine Adressen im Albtal“.

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/-in in Vollzeit

für den Bereich Tourismusmarketing

Ihre Aufgaben:

Selbstständige und eigenverantwortliche Planung und Pflege des Contents der Albtal-Website sowie der sozialen Medien

Konzeption und Implementierung von Online Marketing Kampagnen inkl. Controlling

Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Messeauftritten und Veranstaltungen

Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen und Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

Sie passen zu uns, wenn Sie über fachbezogene Kenntnisse in den Bereichen Online-Marketing und Tourismus verfügen. Erfahrungen mit CMS-Systemen, Google-Analytics und SEO-Maßnahmen sind wünschenswert. Kommunikative und soziale Kompetenzen, Kreativität und Organisationstalent sind uns genauso wichtig, wie hohe Einsatzbereitschaft und zeitliche Flexibilität für gelegentliche Einsätze an Wochenenden und Feiertagen. Veranstaltungen und Termine in der Region erfordern einen Führerschein der Klasse B.

Es erwartet Sie ein vielseitiges und interessantes Arbeitsfeld in einem kleinen Team, das viel Raum für eigenverantwortliches und kreatives Handeln lässt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bis 18.10.2017 per E-Mail an: Tourismusgemeinschaft Albtal Plus e.V., Geschäftsführerin Jana Kolodzie, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter Tel. 07243 3549790.