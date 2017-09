BEREICHSLEITUNG MARKETING (M/W) und stellv. Geschäftsführung

TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Brandenburg ist eine kontinuierlich wachsende touristische Destination in direkter Nachbarschaft zur Metropole Berlin. Die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH ist mit ihren Aktivitäten darauf ausgerichtet, das Land Brandenburg als touristische Destination im In- und Ausland zu vermarkten. Außerdem wirkt sie als übergeordnete Steuerungs- und Kommunikationsinstitution für den Tourismus und wird sich in den kommenden Jahren vermehrt den Herausforderungen einer Destinationsmanagement-Organisation stellen. Basis dafür ist die Landestourismuskonzeption Brandenburg mit der gemeinsamen Vision „Wir machen Lust auf Land!“.

Darin verankert ist die ausformulierte touristische Markenstrategie Brandenburgs – die Grundlage für die zielmarktdifferenzierte und innovative Marketingstrategie der TMB, bei der der Anteil des Onlinemarketings weiter zunehmen wird. Vor diesem Hintergrund suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als:

BEREICHSLEITUNG MARKETING (W/M) in Verbindung mit der stellvertretenden Geschäftsführung zum 1. März 2018 in Vollzeit, da der bisherige Stelleninhaber altersbedingt ausscheidet. Partnerschaftliches Miteinander und Eigenverantwortung waren bisher die Basis für die erfolgreiche Tourismusentwicklung in Brandenburg. Diese möchten wir gemeinsam mit Ihnen fortsetzen.

Ihre Aufgaben:

Gesamtverantwortung inkl. Budgetplanung und -verantwortung für alle Destinationsmarketingmaßnahmen der Gesellschaft in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung (direkter Bericht)

Zusammenführung und Organisation des Bereiches der bisherigen Abteilungen Marketing und Internet im Interesse einer integrierten Markenkommunikation

Erstellung und Umsetzung des jährlichen Marketingplans unter Beachtung der Unternehmensziele und Marktanalysen (national/international)

Steuerung der Marktforschung und Operationalisierung der abgeleiteten Marktforschungsdaten

Konzeption, Umsetzung, Erfolgs- und Kostencontrolling der Marketingmaßnahmen auf dem deutschen Markt sowie Strategieentwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur verstärkten internationalen Marktpositionierung

Steigerung der nationalen und internationalen Online-Präsenz, u. a. Ausbau und Weiterentwicklung von Marketingaktivitäten auf der Basis neuer Technologien und Kanäle

Entwicklung und Steuerung von Kooperationen im Sinne der Markenentwicklung

Steuerung und Organisation der Gremienarbeit im Rahmen der Zusammenarbeit der TMB mit den brandenburgischen Tourismuspartnern (Reisegebietsverbände, Spitzenverbände der Tourismuswirtschaft etc.), hier auch Steuerung des Managements zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption Brandenburg.

Briefing und Steuerung von Agenturen und anderen externen Diensteistern

Repräsentation des Unternehmens

Ihre Qualifikation:

abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung

mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Führungsposition im Marketing/Online-Marketing

fundiertes Know-How in den Bereichen Online-Marketing, Online-Kommunikation sowie Content-Marketing

Expertise im Bereich der Markenführung sowie der Steuerung von Kampagnen

Kenntnisse im Performance-Marketing

Erfahrung in der verantwortlichen Leitung von Projekten und in der Steuerung von Agenturen und Dienstleistern

unternehmerisches Denken und Handeln und ausgeprägte analytische und strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten

Kreativität und Innovationsstärke

kompetentes und souveränes Auftreten

herausragende Leadership-Skills und die Fähigkeit, ein Team zu begeistern

verhandlungssichere Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen:

vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben mit großem Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit,

in einem spannenden Umfeld Wandel mitzugestalten

in einem spannenden Umfeld Wandel mitzugestalten ein hochmotiviertes und professionelles Team sowie eine positive und konstruktive Arbeitsatmosphäre

einen Arbeitsplatz in der Metropolenregion Brandenburg/Berlin

Unterstützung bei der Wohnungssuche

eine langfristige berufliche Perspektive mit einer Vergütung, die sich am TV-L orientiert

Wenn Sie Interesse an Brandenburg und der TMB haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige ONLINE-Bewerbung mit Referenzen/Arbeitsproben (per E-Mail im doc oder pdf-Format) unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 12.10.2017 an:

Dieter Hütte, Geschäftsführer

TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Am Neuen Markt 1

14467 Potsdam

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über die angegebene E-Mail-Adresse! Weitergehende Informationen zu dieser Stellenausschreibung und zeitliche Hinweise zum Ausschreibungsverfahren finden Sie unter http://www.tmb-intern.de/unternehmen/stellenangebote.html