Glückstadt ist eine Kleinstadt mit hoher Lebensqualität in der Nähe Hamburgs. Als Stadtdenkmal mit einmaliger Lage an der Elbe will Glückstadt seine Position als Ausflugsziel und Urlaubsort nachhaltig festigen und ausbauen. Die Glückstadt Destination Management GmbH hat die touristische Organisation und Vermarktung der Stadt Glückstadt übernommen. Hierfür suchen wir zum 1. Januar 2018 (oder früher) einen/eine

Projektmanager/in „Rad“

Ihre Aufgaben bei uns:

Etablierung Glückstadts als Radreiseziel: Eigenverantwortliche Konzeption, Planung, Umsetzung und Kontrolle des Projektes

Unterstützung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Touristinformation, insbesondere bei der redaktionellen Arbeit und Social Media-Aktivitäten

Unterstützung bei Veranstaltungen

Zusammenarbeit mit bestehenden Kooperationspartnern

Unterstützende Tätigkeiten in der Touristinformation

Die Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung.

Diese Qualifikationen bringen Sie mit:

Abgeschlossenes Studium im relevanten Bereich (Tourismus, BWL, Marketing, Journalismus, Kommunikation) oder eine vergleichbare Ausbildung

Erste Berufserfahrungen im Destinationsmanagement, Tourismusmarketing, Projektmanagement

Wünschenswert sind Marktkenntnisse im Radtourismus

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen

Vorzugsweise Kenntnisse in verschiedenen Content-Management-Systemen

Hohes Engagement, Flexibilität, Sozialkompetenz, Teamgeist und Spaß an der Arbeit

Selbständiges Arbeiten, Eigeninitiative, analytische, strukturierte und zielorientierte Denkweise, ausgeprägte Kommunikationsstärke, Organisationsvermögen

Die Bereitschaft auch in den Abendstunden oder an Wochenenden zu arbeiten

Wir bieten Ihnen:

Die Arbeit in einer attraktiven Kleinstadt

Verantwortung und Raum für die Umsetzung eigener Ideen in einem kleinen, engagierten Team mit flachen Hierarchien

Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem sympathischen Arbeitsumfeld

Eine flexible Urlaubsregelung

Die Vollzeitstelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet. Teilzeitbeschäftigung (30 Stunden) ist auf Wunsch möglich.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum ausschließlich per Mail (an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) bis zum 15. Oktober 2017.

Glückstadt Destination Management GmbH

Geschäftsführung Sandra Kirbis

Große Nübelstraße 31, 25348 Glückstadt

www.glueckstadt-tourismus.de