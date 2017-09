Glückstadt ist eine Kleinstadt mit hoher Lebensqualität in der Nähe Hamburgs. Als Stadtdenkmal mit einmaliger Lage an der Elbe will Glückstadt seine Position als Ausflugsziel und Urlaubsort nachhaltig festigen und ausbauen. Die Glückstadt Destination Management GmbH hat die touristische Organisation und Vermarktung der Stadt Glückstadt übernommen. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Mitarbeiter/in Touristinformation Glückstadt in Teilzeit

Ihre Aufgaben bei uns:

Betreuung und Information der Gäste

Unterstützung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, selbständiges recherchieren und verfassen von Texten und Pressemitteilungen

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Mitarbeit im Veranstaltungsbereich

Diese Qualifikationen bringen Sie mit:

kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise Hotellerie/Gastronomie, Reisebüro oder abgeschlossenes Studium im relevanten Bereich (Tourismus, BWL, Kommunikation)

Erste Berufserfahrungen im Destinationsmanagement bzw. Kundenbetreuung sind von Vorteil

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Textsicherheit und kreativer Schreibstil

Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen

Kunden- und Serviceorientierung, Sozialkompetenz, Teamgeist und Spaß an der Arbeit

Flexibilität bei den Arbeitszeiten, insbesondere auch die Bereitschaft zum Samstagsdienst

Wir bieten Ihnen:

Die Arbeit in einer attraktiven Kleinstadt

Verantwortung und Raum für die Umsetzung eigener Ideen in einem kleinen, engagierten Team mit flachen Hierarchien

Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem sympathischen Arbeitsumfeld

Eine flexible Urlaubsregelung

Eine vielfältige Beschäftigung in Teilzeit mit 20 Wochenstunden

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum ausschließlich per Mail (an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) bis zum 15. Oktober 2017.

Wir sind gespannt auf Sie und freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Meike Mattson (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

Glückstadt Destination Management GmbH

Geschäftsführung Sandra Kirbis

Große Nübelstraße 31, 25348 Glückstadt

www.glueckstadt-tourismus.de