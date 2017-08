Consultant m/w mit Schwerpunkt Aktivtourismus

BTE ist eines der führenden Unternehmen in der Tourismus- und Regionalberatung in Deutschland. BTE unterstützt die Tourismus- und Freizeitbranche durch spezifisches Wissen qualifiziert, effizient, kunden- und ergebnisorientiert seit mittlerweile über 25 Jahren.

Wir suchen zum baldmöglichen Termin eine Verstärkung unseres Teams in Hannover mit Schwerpunkt Aktivtourismus (Wandern, Radfahren, Wassersport, Naturerleben).

Ihre Aufgaben

Verantwortung für einzelne Projektmodule bzw. Projekte mit Schwerpunkt im Geschäftsfeld Aktivtourismus, u. a.

RoutenScouting/Festlegung der Routenführung

Qualitätssicherung und Entwicklung (DWV: Wanderbares Deutschland/ADFC: Qualitätsradrouten)

Beschilderungsplanung/Beschilderungskataster

Besucherlenkung (auch aktivitätsübergreifend für Regionen) und Besucherinformation (u. a. Info-Tafeln, Internetseiten, digitales Routing)

Mitarbeit in der Akquise von Projekten in Abstimmung mit Kooperationspartnern

Vorbereitung und Teilnahme an Workshops

Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen

Koordinierung von Praktikanten und Hilfskräften

Unsere Anforderungen

erfolgreich abgeschlossenes Studium (Schwerpunkt Tourismus oder Geografie)

erste Jahre Berufserfahrung, gern bereits in der Tourismusberatung, und Kenntnisse im Bereich Aktivtourismus

erste Erfahrungen im Bereich Besucherlenkung, Routenplanung und Beschilderung

freundliches, verbindliches und souveränes Auftreten, sehr gute Kommunikationsfähigkeit

GIS/Web-GIS Kenntnisse in der Bearbeitung und Visualisierung von digitalen Routendaten

sehr gute MS Office Kenntnisse (Word, Excel, Powerpoint und Outlook)

sichere Erstellung von deutschsprachigen Texten und Präsentationen

idealerweise selbst „Outdoor-Aktiv“ mit Wandern, Radfahren und Wassersport

Bewerbung

Es erwartet Sie: ein attraktives Arbeitsumfeld, eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, ein dynamisches Unternehmen, ein modernes Arbeitsumfeld und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem sehr kollegialen Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse) – bitte ausschließlich per Email – mit einer Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 15.09.2017 an:

Oliver Melchert

BTE Tourismus- und Regionalberatung

Stiftstrasse 12,

30159 Hannover

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Weitere Informationen: www.bte-tourismus.de