Die sieben Ostfriesischen Inseln liegen an der Niedersächsischen Nordseeküste. Die Inseln sind als beliebte Ferienziele in Deutschland bekannt und beliebt. In 2016 besuchten insgesamt über 1,4 Millionen Gäste die Ostfriesischen Inseln und haben rund 10,7 Millionen Übernachtungen produziert. Zusätzlich haben über 670.000 Tagesgäste die Inseln besucht. Allen Inseln gemein sind die hohen Qualitätsstandards (zertifizierte Nordseeheilbäder und Thalasso-Standorte) und die einmalige Natur (gelegen mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, Strand zum offenen Meer, geschützte Nationalparkflächen) und die Authentizität.

Die Werbegemeinschaft der Ostfriesischen Inseln (OFI) GbR möchte sich als Institution und Destination professioneller aufstellen. Zu diesem Zweck wird die Marketingkommunikation an eine externe Agentur vergeben. Für die Schnittstelle und zur Koordination zwischen den einzelnen Inseln sowie zwischen der OFI und der Agentur suchen wir für die Besetzung unserer neuen Geschäftsstelle auf der Insel Borkum eine Persönlichkeit:

Marketing-Koordinator (m/w)

Was Sie bei uns erwartet:

Wenn Ihr Herz für das Meer schlägt und Sie beim Aufbau einer neuen Marketingstruktur für eine der Top-Destinationen in Deutschland von Anfang an dabei sein wollen, sind Sie bei uns genau richtig. Die Ostfriesischen Inseln bieten Ihnen ein kreatives und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem motivierten und innovativen Team.

Welche Aufgaben Sie erwarten:

Geschäftsstellen- und Büro-Organisation

Koordination und Begleitung von Marketing-Konzepten und Kampagnen zur Marktbearbeitung

Sitzungsorganisation, -vorbereitung und begleitende Durchführung für die Mitglieder der OFI

Termin- und Projektkoordination

Ansprechpartner für die beauftragte Marketingagentur

Schnittstelle zwischen Agentur und Gesellschaftern der OFI

Ansprechpartner für Partner und Medien

Steuerung Budgetplanung und Controlling

Erfolgskontrollen und Berichtswesen für Geschäftsführung und Gesellschafter

Begleitung und Koordination der Pressearbeit und deren Erfolge

Ansprechpartner für die Ostfriesischen Inseln

Was Sie mitbringen:

Fundierte Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder im Bereich Marketing/Kommunikation (touristische Ausrichtung wäre wünschenswert)

Sie brillieren mit einer schnellen Auffassungsgabe, hohem Verantwortungsbewusstsein, selbständiger Arbeitsweise, Flexibilität und exaktem, lösungsorientiertem Arbeiten

Sie sind vertraut mit den Disziplinen des digitalen Marketings, SEO/SEM-Kampagnen (Google AdWords), Social Media Kampagnen sowie Online-Kampagnen sind Ihnen vertraut

PC-Kenntnisse: MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und ein kreativer Kopf

Sie besitzen Eloquenz und Konzilianz

Analytisches und Konzeptionelles Denkvermögen

Sie engagieren sich mit Herzblut für das Tourismusmarketing der Ostfriesischen Inseln

Ein sympathisches und selbstbewusstes Auftreten runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen:

Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem ambitionierten und kreativen Umfeld

Einen Arbeitsplatz in einer TOP-Destination Deutschlands – „Arbeiten Sie dort, wo andere Urlaub machen“

Eine Unterstützung bei der Wohnungssuche

Wenn Sie sich durch diese Aufgabe angesprochen fühlen, wenn Sie Herausforderungen lieben und Freude an der Entwicklung und Umsetzung neuer und richtungsweisender Konzeptionen haben, bewerben Sie sich bitte mit Ihren Gehaltsvorstellungen. Übersenden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 29.08.2017.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Ostfriesische Inseln GmbH i. G.

c/o Wirtschaftsbetriebe der Stadt NSHB Borkum GmbH

z. Hd. Herrn Geschäftsführer Göran Sell

Goethestraße 1

26757 Borkum

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!