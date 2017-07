Das Saarland hat Ende 2015 seine Tourismuskonzeption 2025 verabschiedet. Zehn Handlungsfelder (übergeordnete und themenspezifische) wurden definiert. Eine Vielzahl von Projekten ist bereits in der Bearbeitung. Die Tourismus Zentrale Saarland GmbH (TZS) koordiniert als landesweit operierende Marketingorganisation zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr die Umsetzung der Strategie. Als weiteres Gremium wird ein Steuerungskreis implementiert. Wir suchen zum 01.10.2017 befristet auf 5 Jahre eine/n

Umsetzungsmanager/in

Ihre Aufgaben:

Aktive Steuerung und Koordinierung der Aktivitäten der beteiligten Akteure

Sicherstellung der Strategiekonformität

Sicherstellung der strategischen Ziele und Maßnahmen

Erstellen eines Kennzahlensystems und Monitoring der Zielgrößen

Controlling und Evaluierung von Maßnahmen und Umsetzungsprojekten

Erfassung aktueller Handlungsbedarfe

Motivation der beteiligten Akteure zur Mitarbeit und Beteiligung sowie Forcierung des Umsetzungsstandes

Enge Kooperation mit dem Steuerungskreis (Reporting, Sitzungen)

Beratung und Know-How Transfer gegenüber Akteuren und Partnern

Umfangreiche Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Ihr Profil:

Fachbezogenes Hochschulstudium und mindestens 5jährige Berufserfahrung

Markt-/Branchenkenntnisse im Tourismus und im Netzwerkmanagement

Referenzen im öffentlich geförderten Tourismus

Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

Hohe kommunikative Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit

Überzeugendes Auftreten und sicherer Umgang

Konzeptionell-analytisches Arbeiten

Gute Strukturierungs- und Organisationsfähigkeit

Führerschein Klasse B

Wir freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung in Anlehnung an TV-L bis zum 31.08.2017 an:

Tourismus Zentrale Saarland GmbH, z. Hd. Frau Angela Beining,

Franz-Josef-Röder-Str. 17, 66119 Saarbrücken oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Besuchen Sie uns auf www.urlaub.saarland