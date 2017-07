Die Touristikgemeinschaft Odenwald e.V. mit Sitz in Mosbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

touristische Fachkraft (m/w) in Teilzeit (60%).

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:

Bearbeitung touristischer Anfragen, Beratung von Gästen und Leistungsträgern

allgemeine Officetätigkeiten

Messepräsentationen

Onlinemarketing

Erstellung und Gestaltung von Themenbroschüren

Mitarbeit bei der Mediaplanung

Unsere Erwartungen an Sie:

Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit oder vergleichbare Ausbildung, z.B. kaufmännischer bzw. Verwaltungsabschluss

­

­ Sicherer Umgang mit gängigen Microsoft-Officeprogrammen

Erfahrung in der Arbeit mit Content-Management-Systemen und Grafikprogrammen sind von Vorteil

­

­ Gute Regionalkenntnisse sind wünschenswert

­

­ Freundliches Auftreten sowie eine kunden- und serviceorientierte Arbeitsweise

Fähigkeit zum selbstständigen, systematischen Arbeiten sowie ausgeprägte Teamfähigkeit

Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit und Außendiensttätigkeit

­

­ Führerschein der Klasse B

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst entsprechend Entgeltgruppe 6.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der TGO-Geschäftsstelle, Frau Tina Last, Telefon 0 62 61 / 84 - 1382.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 18. August 2017 an:

Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.

Frau Tina Last

Neckarelzer Straße 7

74821 Mosbach